'Osmanlı'ya saldıranlar ahlaksızlıklarını rahat yaşayamayacaklar diye tarihimize saldırıyor'

Manken Tuğçe Kazaz, putlaştırılmış her şeyin yıkılması gerektiğini belirterek, "Putlaştırılmış Atatürk de yıkılmalıdır.

Türkiye’de Atatürk’ü koruma kanunu var biliyorsunuz.

Atatürk'ü koruma yasasıyla neden koruyoruz? Atatürk öldü, yaşamıyor" diye konuştu.

Milat Gazetesi'nden Özlem Doğan'a röportaj veren Kazaz, Atatürk ve Osmanlı ile ilgili çıkışlarıyla yeni polemiklere neden olacağa benziyor.

'Üç kelime öğretmişler, Atatürk Yunanlıları denize döktü diye'

AK Parti’ye verdiğiniz destekten ötürü sizi özellikle ulusalcı kesim eleştiriyor. Bunun nedeni nedir?

''Tencerem var tavam var, Ata'mızdan yadigar iki duble rakım var'' diyerek beni eleştirenlere soruyorum: Bu mudur sizin atanızdan size kalan? Üç kelime öğretmişler sana; Atatürk Yunanlıları denize döktü diye, başka ne var? Oysa biz o dönemde kapalı kapılar ardında ne pazarlıklar yapıldığını bilemiyoruz. Artık putlaştırdığımız her şey yıkılmalıdır. Dolayısıyla putlaştırılmış Atatürk de yıkılmalıdır.

Türkiye’de Atatürk’ü koruma kanunu var biliyorsunuz…

Atatürk'ü koruma yasasıyla neden koruyoruz? Atatürk öldü, yaşamıyor. O zaman ki küresel oyun çerçevesinde de neler olduğunu bilmiyoruz. Biz kendi tarihimizi cesur bir şekilde kalkıp araştırmaya başlarsak o zaman kim bilir neler çıkacak ortaya. ''Tencerem var tavam var atamdan bana yadigar iki duble rakım var'' diyen rakıcı kesim bu araştırmayı yapmaya hazır değil.

'Osmanlı geri gelmiyor, Osmanlı'nın ruhu yeniden diriliyor'

Aynı kesim Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın tarihimize verdiği değerden dolayı ‘Osmanlı geri geliyor’ eleştirilerinde bulunuyor. Sizce Türkiye yeniden özüne mi dönüyor?



Osmanlı geri gelmiyor, Osmanlı'nın ruhu yeniden diriliyor. Osmanlı’yı küçümseyen zihniyet “Acaba şeriat mı geliyor? Kapanacak mıyız? Korkusuyla savaşıyorlar. Osmanlıya saldıranlar ahlaksızlıklarını rahat rahat yaşayamayacaklar diye tarihimize karşı saldırıya geçiyor.

Önce Ortodoks oldu sonra Budist

Tuğçe Kazaz Türk model ve Miss Turkey 2001 birincisidir. 26 Ağustos 1982 tarihinde Balıkesir’de dünyaya geldi. İstanbul Yeditepe Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü’nde öğrenim gördü. 2001 yılında Miss Turkey güzellik yarışmasında birincilik elde etti. George Seitaridis ile evlenmeden önce Ortodoks oldu ve Maria Seitaridis ismini aldı. Sonra kocasından boşandı ve Türkiye’ye döndü.



Kocasından boşandıktan sonra Budist oldu. Ardından Budizmi bırakarak İslamiyet’e döndü. Tekrar Müslüman olduktan sonra gece hayatını, alkolü ve sigarayı bırakma kararı aldı.