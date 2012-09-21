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'Siyasi davadan hukuki sonuç beklemiyorduk, vatan sağolsun'

Avukat Hüseyin Ersöz, kararın açıklanmasından sonra sanıklar adına yazılmış bir bildiriyi okudu

21 Eylül 2012 21:50

Balyoz davası avukatlarından Hüseyin Ersöz, kararın açıklanmasının ardından sanıklar adına yazılmış bildiriyi okudu. Bildiride "Bu karar bizi hiç şaşırtmadı. Siyasi bir davanın hukuki bir sonuç vermesini beklemiyorduk" denildi.
 
365 sanıklı davada 1. Ordu Komutanı Çetin Doğan, eski Hava Kuvvetleri Komutanı emekli Orgeneral Halil İbrahim Fırtına ve eski Deniz Kuvvetleri Komutanı Özden Örnek, 20 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Avukat Hüseyin Ersöz, kararın açıklanmasından sonra sanıklar adına yazılmış bir bildiriyi okudu:

"Balyoz davasında toplu tutuklamalarla işlenen hukuk cinyateti, bu cezalarla hukuk katliamına dönmüştür.

Bu karar bizi hiç şaşırtmadı. Siyasi bir davanın hukuki bir sonuç vermesini beklemiyorduk. Bu kararın verileceğini ve karardan korkmadığımızı söylemiştik.

Bu mahkeme, en önemli delilleri aylarca savunmaya vermeyen, bilirkişi görevlendirmeyen, savcının tüm taleplerini karşılamasına rağmen, savunmanın taleplerini karşılamayan ve bu uygulamaları ile hukuku ve savunmayı yok sayarak avukatsız savunma yapan bir mahkemedir.

Biz demokrasi tarihinde görülmemiş saldırıya uğrayan şerefli insanlarız. Bu toplum vicdanında sindirilmeyecektir. Masumiyetimize rağmen yaşanan hukuksuzluk karşısında sessiz kalanlar bir gün utanç duyacakltır.

Komşu ülkelerdeki insan hakları ihlallerini önlemeye çalışan devletimi, kendi ordusuna karşı yapılan hukuksuzluk ve insan hakları ihlallerini önleyememiştir. Eğer, devletimiz bu komployu görümüş ve sessiz kalmayı tercih etmişse durum daha vahimdir."

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