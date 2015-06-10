Sivil polisler tarafından darp edilen Michelle Demishevich'in durumu Avrupa Konseyi'ne taşındı

Avrupa Gazeteciler Birliği (EJT), gazeteci Michelle Demishevich'in sivil polisler tarafından darp edilmesi ve ardından bazı yayın organları tarafından hedef gösterilmesini, "gazetecilerin fiziki bütünlüğüne saldırı" kategorisinde değerlendirerek, yaşananları, sorumlunun devlet olduğu bir tehdit olarak nitelendirdi. Konuyla ilgili olarak Avrupa Konseyi'ne bildirimde bulunan EJT, tehdidin en yüksek seviyede olduğunu belirtti.

EJT tarafından Avrupa Konseyi'ne yapılan bilgilendirmenin metni şu şekilde:

"LGBT gazeteci Michelle Demishevich, 1 Haziran 2015'te sivil polis memurları tarafından, İstanbul'deki Belçika Başkonsolosluğu'nun önünde dövüldü. Demishevish, Cumhurhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kızı Sümeyye Erdoğan'ın basın açıklamasını dinlemeye çalışıyordu. Demishevich, gazetesi T24'te yayınlanan bir habere göre, polisler hakkında suç duyurusunda bulundu. Yaşananları takip eden günlerde cinsel yönelimleri sebebiyle İslami yayın organları tarafından hedef gösterilen Demishevich, EFJ'ye ikinci bir şikayette bulundu."