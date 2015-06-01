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Muhabirimiz Michelle Demishevich’e polis dayağı!

Michelle Demishevich: Sümeyye Erdoğan'ın basın açıklamasını takip ettiğim sırada polislerden birisi karın boşluğuma yumruk atarak beni darp etti

01 Haziran 2015 18:47

T24 muhabiri Michelle Demishevich, Cumhurbaşkanı Tayyip  Erdoğan'ın kızı Sümeyye Erdoğan’ın Belçika Başkonsolosluğu önündeki basın açıklamasını takip ettiği sırada sivil polisler tarafından şiddete maruz kaldı. Saçından sürükleyerek alandan uzaklaştırılan muhabirimiz, polisler hakkında suç duyurusunda bulunacak.

İstanbul Belçika Başkonsolosluğu önünde, Belçika Parlamentosu milletvekillerinden Mahinur Özdemir’e destek amacıyla AKP Kadın kolları bir basın açıklaması düzenledi. Açıklamanın ardından Sümeyye Erdoğan Belçika Başkonsolosu ile bir görüşme yaptı. Erdoğan'ın görüşmenin ardından çıkışta gazetecilere açıklama yaptığı sırada T24 muhabiri Michelle Demishevich, sivil polisler tarafından engellendiğini söyledi. Demishevich, “Sümeyye Hanım'ın açıklamasını çekmek üzereydim ki, ikisi kadın toplam beş sivil polis tarafından engellendim. Gazeteci olduğumu söylememe rağmen polisler beni dinlemedi. Sümeyye Hanım'a ve meslektaşlarıma polis tarafından şiddet gördüğümü söyledim. Sümeyye Hanım 'gazetecinin görev yapmasına engel olmayınız' dedi, ona rağmen polisler beni saçımdan sürükleyerek ordan uzaklaştırdılar” dedi.

Demishevich, polislerin kendisini darp etmesine ilişkin olarak şunları söyledi:

"Polislerden birisi karın boşluğuma yumruk attı. Avukatlarım Yelvi Doğan, Harika Günay Karataş, Levent Pişkin'i olaydan habredar ettim polsiler hakkında suç duyurusunda bulunacağız."

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