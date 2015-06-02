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Polis tarafından darp edilen T24 muhabiri Michelle Demishevich, suç duyurusunda bulundu

Demishevich: Çalıştığım kurumun 'cemaatçi olduğu' iddiası gerekçe edilerek şiddete maruz kaldım

02 Haziran 2015 18:40

T24 muhabiri Michelle Demishevich, Cumhurbaşkanı Tayyip  Erdoğan'ın kızı Sümeyye Erdoğan’ın Belçika Başkonsolosluğu önündeki basın açıklamasını takip ettiği sırada sivil polisler tarafından şiddete maruz kalmasına ilişkin suç duyurusunda bulundu.

İstanbul Çağlayan Adliyesi önünde gazeteciler ve kadın avukatlar muhabirimiz Demishevich'e destek için basın açıklaması yaptı. Adliye önünde yapılan açıklamada söz alan Demishevich’in avukatı Sezin Uçar, Türkiye Gazeteciler Sendikası’ndan Gökhan Durmuş ve avukat Filiz Kerestecioğlu, dün yaşanan saldırıyı kınadıklarını ifade etti.

Avukat Uçar, Demishevich’in hem kadın hem gazeteci kimliğiyle defalarca saldırıya uğradığını söylerken, “Biz kadın avukatlar, kadınlara ve translara yönelik şiddet nasıl politikse, gazetecilere yönelik şiddetin de politik olduğunu düşünüyoruz” diye konuştu.

TGS’den Durmuş, basına yönelik şiddetin kimi zaman baskılar kimi zaman fiziksel şiddet aracılığıyla uygulandığını vurgularken, “Maalesef kadın meslektaşlarımız daha fazla şiddete maruz kalıyor ve maalesef mobbinge de daha fazla maruz kalıyor” dedi.

Avukat Kerestecioğlu, “Sadece kadına yönelik şiddet değil, transfobi, nefret öldürüyor. Yandaş olmayanların gazetecilik yapma şansının kalmadığı bir süreçten geçiyoruz. Şiddet bazen işsiz bırakarak bazen darpla uygulanıyor. Ama ne kadınların feminist mücadelesi ne de basın emekçilerinin mücadelesi bastırılabilir. Özgürlük en büyük mücadeledir” ifadelerini kullandı.

Demishevich ise heteroseksist sisteme karşı geldiği için sürekli olarak şiddete maruz kaldığını söylerken, “Çalıştığım kurumun cemaatçi olduğu düşünüldüğü ve bu yüzden haberi takip edemeyeceğim düşünüldüğü için şiddete maruz kaldım” dedi. 

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