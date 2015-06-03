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T24 muhabiri Demishevich'i hedef gösteren site: Gazeteciye değil, HDP'ye karşı bir haber

Furkan Medya çalışanı: Gerçekten dediği gibi ‘homoysa’, bunu gizlemiyordur zaten kendisi

03 Haziran 2015 19:04

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın kızı Sümeyye Erdoğan’ın Belçika Başkonsolosluğu önündeki basın açıklamasını takip ettiği sırada, sivil polisler tarafından darp edilen T24 muhabiri Michelle Demishevich, ‘Furkan Haber‘ adlı internet sitesi tarafından hedef gösterildi. Söz konusu sitede yayınlanan ‘Sümeyye Erdoğan’a Alman Asıllı Transeksüel Provokasyonu’ başlıklı haberin görselinde de, “HDP-PKK’nın Alman asıllı ibne muhabiri provokasyon peşindeyken yakalandı” ifadeleri yer aldı. Haberle ilgili telefonla görüşlerini aldığımız, ismini vermek istemeye bir Furkan Haber çalışanı, haberde Michelle Demishevich’in hedef alınmadığını savundu.

Diken.com.tr’den Burak Şahin’in haberine göre, transfobik bir saldırının hedefi olması halinde bundan sorumlu tutulamayacaklarını da iddia eden kişi, “Bu gazeteciye karşı yapılmış bir şey değil, bu HDP partisine karşı yapılmış bir haber. Gerçekten dediği gibi ‘homoysa’, bunu gizlemiyordur zaten kendisi” dedi.

 

‘Hedef gösterdiğimizi düşünmüyoruz’

 

Haberde HDP’yle ilgili hiçbir unsur olmadığını ve Michelle Demishevich’in trans kadın olduğunu hatırlattığımız Furkan Medya çalışanı, “Hala bir gazeteciyi hedef gösterdiğinizi düşünmüyor musunuz?” sorusuna “Hayır, toplum arasında kullanılan bir tabirle kendisini sıfatlandırdık. Kendisinin bu konuda çekinmediğini de görüyoruz. Tamam onu da trans olarak düzeltiriz, dediğiniz şekilde” diye yanıt verdi.

 

‘Alman vatandaşı’ iddiası
hakkında: Muhabire sormak gerek

 

Türkiye vatandaşı Michelle Demishevich’in haberde Alman vatandaşı olduğunun iddiasının dayanağını sorduğumuz kişi, “Haberi ben yapmadım, onu yapan muhabire sormam gerek. Şu anda burada değil” demekle yetindi.

Diken.com.tr’de yayınlanan haberin tamamını okumak için tıklayın

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