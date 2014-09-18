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Sivas Valisi'nden Madımak göstericileri için: Bağrınıza basın

Metin Feyzioğlu'nun Madımak'taki anı köşesine katledilen 35 kişiyle birlikte yazılan iki göstericinin adının silinmesi isteğini Sivas Valisi Alim Barut reddetti

18 Eylül 2014 13:48

Sivas Valisi Alim Barut, 1993'te 35 aydının yakılarak katlediği Madımak'taki "Anı köşesi"ndeki iki göstericinin isminin silinmesi isteyen Türkiye Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzioğlu'na "Bağrınıza basın" diye karşılık vererek reddetti.

Madımak’taki “Anı Köşesi”ne isimleri yazılan göstericiler Ahmet Alan ve Hakan Türkgilin isimlerinin kaldırılmasını isteyen Türkiye Barolar Birliği (TBB) Başkanı Metin Feyzioğlunun başvurusuna yanıt veren Sivas Valisi Alim Barut, tartışma yaratacak ifadelerle uygulamayı savundu.

Alican Uludağ’ın Cumhuriyet’teki haberine göre, adı geçen göstericilerin de 2 Temmuz 1993’teki katliamda canlarını kaybettiğini savunan Barut, “Sivas Valiliği’nin ölenlerin sağlıklarında nerede olduklarını tespit edip tasnife tabi tutup, sınıflandırmak gibi bir tasarrufu, amacı ve görevi olamaz” dedi. Katledilen 35 kişiyle birlikte yazılan iki göstericiye sahip çıkan ve olayları “savaş”a benzeten Sivas Valisi Alim Barut, Atatürk’ün Anzaklar için kullandığı sözü örnek gösterdi, “Milletimiz savaş meydanında ölen düşman için bile acısına tuz basıp, bağrına taş bağlayarak arkasından konuşmaz” dedi. “Valiliğin yanıtı, Almanya’nın Türklerin öldürüldüğü Solingen katliamı için diktiği anıtın altına neo Nazi çetelerinin isimlerini yazması gibi bir şeydir” diyen Feyzioğlu ise valiliğin ret kararına karşı dava açtı.

 

‘Dünyada yargılanamaz’

 

Kaybedilen canların tamamıyla kendi canları olduklarını savunan Barut, “Ölüm, muhakeme ve buna ilişkin işlemleri durdurur. Hiç kimse öldükten sonra sağlığındaki fiili sebebiyle suçlanamaz, hakkında hüküm tesis edilemez. Katilin dini, mezhebi ve milliyeti olamaz. Katil katildir. Maktul de artık huzuru ilahiyededir ve dünyada yargılanamaz” ifadesini kullandı.

Ölen insana saygı duyan bir kültürün mensupları olduklarını iddia eden Vali Barut, göstericilerle Anzakları bir tutup, şu değerlendirmeyi yaptı: “37’yi 33 artı 2, artı 2 olarak ayrıştıranlar birleştirici olamazlar. Lefkoşa’da Enonis amaçlı Rumlar, Solingen’de ırkçı Naziler, soydaşlarımızı ve vatandaşlarımızı alçakça katletmişlerdir. Bu olayları örnek göstermek, benzeştirmeye çalışmak talihsizliktir. Bu konuyla ilgili başkaca söze de gerek yoktur.”

Vali Barut, bu yanıtla isimlerin çıkarılması talebini reddetti. İsimlerin kaldırılması talebiyle Sivas İdare Mahkemesi’ne valilik aleyhinde dava açan Feyzioğlu, dilekçesinde “Nasıl ki 5 yurttaşımızın hayatını kaybettiği Solingen katliamı nedeniyle faşist Naziler anılmıyor, bırakın anılmayı lanetleniyorsa; Sivas katliamı nedeniyle de göstericiler anılmaz” dedi. Feyzioğlu, valiliğin bu uygulamasıyla toplumun huzurunu gözetmediğini, adalet anlayışı ile hareket etmediğini, insan haklarına saygılı davranmadığını ifade etti.

 

Aleviler davaya katılacak

 

Diğer yandan TBB’nin çağrısıyla arasında Pir Sultan Abdal Kültür Derneği’nin bulunduğu Alevi örgütleri davaya müdahil olacak. Ayrıca tüm Alevi yurttaşlara da duyuru yapılacak. Alevi yurttaşlar valiliği ve mahkemeyi dilekçe yağmuruna tutacak.

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