İhsanoğlu: Tarihimizde kara bir leke olan Madımak ibret müzesi olmalıdır

CHP ve MHP’nin ortak adayı Ekmeleddin İhsanoğlu, Hacıbektaş'ı ziyaret etti. İhsanoğlu "Bugün güzelliklerle dolu tarihimizin kara lekelerinden bir olan Sivas katliamının yıl dönümünde yıldönümü. Madımak bir an önce ibret müzesi haline gelmelidir" dedi. İhsanoğlu kendisinin Cumhurbaşkanı seçilmesi durumunda konunun takipçisi olacağını dile getirdi.

CHP ve MHP tarafından cumhurbaşkanlığına aday gösterilen Ekmeleddin İhsanoğlu’nun yurtiçi temaslarının ikinci durağı Hacıbektaş ve Kırşehir oldu. Dün geceyi Yozgat'ta geçiren Ekmeleddin İhsanoğlu, Nevşehir - Ankara Karayolu üzerinde bulunan Avuç Köyü girişinde, CHP Erzincan Milletvekili Muharrem Işık, Kahramanmaraş Milletvekili Durdu Özpolat, Çorum Milletvekili Turhan Köse, Hacıbektaş Belediye Başkanı Ali Rıza Selmanpakoğlu, Kartal Belediye Başkanı Altunok Öz, Avanos Belediye Başkanı CHP'li İsmet İnce, CHP Nevşehir İl Başkanı Mehmet Değirmenci, MHP Nevşehir İl Başkanı Göksel Taşçı ve çok sayıda kişi tarafından karşılandı. Cumhurbaşkanı adayı Ekmeleddin İhsanoğlu'na Hacıbektaşlı kadınlar adına çiçek verildi. İhsanoğlu, ilçeye gelmeden önce belediye hoparlöründen de Cumhurbaşkanı adayı İhsanoğlu'nun konuşmaya yapacağı yönünde anonslar yapıldı.

Hacıbektaş Cumhuriyet Meydanı'na gelen Ekmeleddin İhsanoğlu'na Dede Münir Ulusoy tarafından 12 imamı temsil eden 'Teslim Taşı' verildi. Şahkulu Vakfı Dedesi Veli Akkor ise, Hz. Ali ve Hacı Bektaş'ın resimleri bulunan bir saat hediye etti. İhsanoğlu saati “Söz veriyorum, bunu Çankaya Köşkünde en güzel yere koyacağım” diye kabul etti.

Tarihimizin kara lekesi

İhsanoğlu, 2 Temmuz Sivas katliamında ölenlerin isimlerinin yazılı olduğu anıtın önünde ve ilçe meydanında yaptığı konuşmalarda şunları kaydetti: “Bu topraklar da medeniyet ile hoşgörünün menşeidir. Bu topraklar; insan sevgisini kendine rehber edinen Mevlana'ya, Yunus Emre'ye,Hacı Bektaş Veliye vatan olmuştur. Gönlü ister ki Anadolu'nun bereketli toprakları ölümlere acılara zemin olmasın. Birlik beraberliğin ilelebet vatanı olsun.Bugün güzelliklerle dolu tarihimizin kara lekelerinden bir tanesinin yıldönümü. 21 yıl önce ülkemizde 30’a yakın insanımız kurban edildi. Neden kurban edildi. İki şeyden kurban edildi. Kara tahasup ve tahrik. Bin senedir bu topraklarda beraber yaşayan insanlar o kara tahasubun ve tahrikin neticesinde böyle bir faciayı yaşıyorlar. Bu yaşadığımız facia maalesef tek değildir. Tarihimiz facialarla doludur. Soma’daki facia. Burada da kaybolan canlar var. Kaybolan canların hesabı verilmiyor. 21 sene geçtiği halde mahkemeler devam ettiği halde ortada suçlu bulunmuyor, hüküm giyen bulunmuyor. Herkesin yaptığı yanına kar kalıyor. Ben bu hadiseyi yapanları telhin ediyorum. Vefat edenlere Allah’tan rahmet diliyorum. Bu hadisenin cereyan ettiği Madımak Oteli bir ibret müzesi olmalıdır. Milli şairimiz Mehmet Akif diyor ki, tarih tekerrürden ibarettir, ama ibret alınsaydı tekerrür eder miydi? Bu hadisenin tekerrür etmemesi için ibret almamız lazım. Bu ibreti gösterecek müzedir. Madımak bir an önce ibret müzesi haline gelmelidir. Seçildiğim taktirde bunan takipçisi olacağım. Bugün 'İncinsen de incitme' diyen yüce bir ulunun gönüller sultanının maneviyat önderinin Hünkar Hacı Bektaşi Veli'nin makamındayız. Bu hikmetlilerin derininde barındırdığı anlamı kavrayabilirsek Hacı Bektaş Veli, Yunus Emre, Mevlana gibi gönül erenlerinin sözlerinden hayatlarından yeni anlamlar çıkarabilirsek bu topraklardan insanlığa yeni ve tazeleyici bir nefesin yayılması mümkün olabilir. Buraya gelmek çok önemli ve ilk vazife dün ata ocağına gittim sonra Hacı Bektaş'ın manevi huzurunda dua etmek sizlerle bir arada olmak için buraya geldim. Bu topraklardan değişik medeniyetler geçmiştir. Bu topraklar Türk Milleti'nin, Türkiye 'nindir. Bu topraklarda Selçuklular, Osmanlılar ve Türkiye Cumhriyeti devleti yaşamıştır. 1000 yıllık beraberliğimizin köklerini bu topraklarda Hacı Bayram gibi Hacı Bektaş gibi Yunus Emre gibi manevi mimar ve fatihanlar sağlamıştır. Buraya gelmek benim görev anlayışımdır. İnsan eşref-i mahluktur. İnsan canı mukaddestir. Bunun dışındaki, olaylar insanlık düşmanlığıdır. Tolerans ve hoşgörü genlerimize işlemiştir."

AB'ye üyelik mesajı

İhsanoğlu, bir bütün olarak bu manevi bağ ve rabıtanın tezahürünü Hacı Bektaş Veli'nin huzurunda hissettiklerini ifade ederken, "Hacı Bektaş Veli'nin huzurunda bu vesile ile saygıyla eğiliyorum. Türkiye'ye demokrasi yeniden başlıyor. Bu dizayn meselesi değil yen iden yeter söz milletindir anlayışıdır. Öfkeli, kibirli, tepeden bakan, kavga değil, çelebice insan haklarına saygılı AB'ye tam üyeliği hedefleyen bir anlayış içindeyiz. AB normlarında gücün tekelleşmesi yoktur. Türkiye yeni bir safaha girdi. Yeni bir vesayet olmamalıdır Türkiye'nin yolu açılmalıdır. O nedenle sizin desteğinize ihtiyacımız vardır" dedi.

Yüzünü yıkadı su içmedi

Cumhurbaşkanı adayı Ekmeleddin İhsanoğlu daha sonra Hacı Bektaş Veli Külliyesi'ne giderek yetkililerden bilgi aldı, Aleviler tarafından kutsal sayılan Aslanlı Çeşme'nin Arapça kitabesini okudu, elini yüzünü yıkadıktan sonra, "Oruçlu olmasam suyundan da içerdim" dedi.İhsanoğlu, daha sonra Hacı Bektaş Veli Türbesi'ne girerek sanduka başında dua etti. İhsanoğlu, müzede tavanı alçak olan ve eğilerek geçtiği bir odada “Kibiri olmayan insanlar buradan kafasını vurmadan geçebilirler” dedi.Buradan çilehaneye giderek Aşık Mahsuni Şerif'in mezarını ve Pir Sultan Anıtı'nı ziyaret etti, Aşık Mahsuni'nin mezarı başında saygı duruşunda bulundu. Mezara çiçek bıraktı.

Ertaş’ın mezarında dua etti

İhsanoğlu, Hacıbektaş ziyaretinin ardından Kırşehir’e geçti. Burada Şehit Hava Pilot Astsubay Çavuş Ahmet Tozluklu Şehitliğinin ardından, Neşet Ertaş’ın mezarını ziyaret eti.