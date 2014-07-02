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Politika

5 parti Ekmeleddin İhsanoğlu için ortak deklarasyona imza attı

CHP ve MHP’nin Cumhurbaşkanlığı seçimlerindeki çatı adayı Ekmeleddin İhsanoğlu için DSP, DP ve BTP’nin de katıldığı ortak deklarasyon açıklandı

02 Temmuz 2014 18:24

CHP, MHP, DSP, DP ve BTP'nin genel başkanlarının katılımıyla Swissotel'de, Ekmeleddin İhsanoğlu'nun cumhurbaşkanlığı adaylığı konusunda hazırlanan ortak deklarasyon açıklandı. Toplantıya CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu ile MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli de katıldı.

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Milliyetçi hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, Demokratik Sol Parti Genel Başkanı Masum Türker ve Büyük Türkiye Partisi Genel Başkanı Haydar Baş, Ekmeleddin İhsanoğlu’nun cumhurbaşkanı adaylığı konusunda hazırlanan ortak deklarasyonu açıkladı.

Mutabakat metninde şu ifadeler yer aldı:

Türkiye ilk kez toplumsal büyü bir uzlaşıya imza atıyor. Bir arada yaşa kültürüne oldukça ihtiyacımız var. Sosyal adaleti tesis etmek en büyük amacımızdır.

Kuvvetler ayrılığını pekiştirmeyi, nefret şiddet dili yerine sevgi barışı hakim kılmak için siyasi partiler olarak Ekmeleddin İhsanoğlu’nun cumhurbaşkanlığı adaylığını desteklediğimizi kamuoyuna duyururuz.

Ekmeleddin İhsanoğlunun tüm inanç ve kimliklere eşit ve tarafsız davranacak, Atatürk ilkelerini ve cumhuriyetin temel değerlerini manevi değerlerimizle birleştirecek, ülkemizin birikmiş sorunlarına yeni çözümler üretecek, ötekileştiren değil birleştiren sadece bir kesimi değil tüm kesimleri temsil eden tarafsız bir cumhurbaşkanı olacağına inancımız tamdır.

Doğa ve tüm canlılar için haydi el ele barış mutluluk huzur ve kardeşliğe...

 

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