Ekmeleddin İhsanoğlu'ndan Anıtkabir ziyareti

CHP ve MHP’nin ortak olarak belirledikleri Cumhurbaşkanı adayı gösterdiği Prof. Ekmeleddin İhsanoğlu Anıtkabir’i ziyaret etti. İhsanoğlu Atatürk'ün mozolesine ve İsmet İnönü'nün kabrine çelenk bıraktı.

İhsanoğlu Anıtkabir özel defterine şunları yazdı:

Cumhuriyetimizin kurucusu ve İstiklal mücadelemizin kahramanı aziz Atatürk,



Gencinden yaşlısına hepimize emanet ettiğin Cumhuriyetimiz, bu günlerde Cumhurbaşkanının halk tarafından seçimi ile yeni bir safhaya ulaşmış bulunmaktadır. Bu kutlu, bu ulvi vazifeye talip olduğum şu anda Cumhuriyetin değerlerinin takipçisi ve geliştiricisi olacağımı Türk milletine ilan ederim.

Ülkemiz işaret ettiğin "Yurtta sulh, cihanda sulh" ülküsüne her zamankinden daha fazla sarılma ihtiyacı hissetmektedir.

Sosyal barışın ve huzurun temin edilip korunması, ülkemizin refah seviyesinin yükseltilmesinde kilit bir rol oynayacak; halkımızın mutluluğu bölgemiz ve dünyamız için de bir örnek teşkil edecektir.

Temelinde evrensel hukuk değerlerinin, sütunlarında bağımsız yasama yürütme ve yargı kuvvetlerinin, çatısında insan hak ve hürriyetlerinin yer aldığı Türkiye Cumhuriyeti cepheleşen dünyada huzuru, itibarı ve istikrarı ile ilelebet payidar kalacaktır. Bizlere düşen, gelecek nesillerimizin mutluluğunu bugünden tesis edecek gerekli adımları atmak, çatışmadan ve çözümsüzlükten uzak duran ülkemizi aydınlık bir geleceğe taşımaktır.

Bu kararlı yolculuğumuzda en büyük gücümüz milli egemenliğin tecelli ettiği Türkiye Büyük Millet Meclisi, en sağlam dayanağımız ise muasır medeniyet seviyesinin üzerine çıkmak hedefimizdir.

Ruhun şad olsun

İnönü'nün mezarına çelenk

Ekmeleddin İhsanoğlu daha sonra milli mücadele kahramanı ve 2. Cumhurbaşkanı İsmet İnönü'nün mezarını ziyaret ederek çelenk bıraktı.