Yargıtay Madımak katliamına zaman aşımını onadı

Yargıtay 9. Ceza Dairesi, Sivas katliamıyla ilgili ana davadan ayrılan yedi sanık hakkındaki davanın, beş sanık için verilen zamanaşımı, iki sanık yönünden ise ölmeleri nedeniyle düşürülmesine ilişkin Ankara 11. Ağır Ceza Mahkemesi kararını onadı.

Ankara 11. Ağır Ceza Mahkemesi, Sivas'ta 2 Temmuz 1993'te Madımak Otelinin yakılması ve 33 yazar ve sanatçı ile iki otel çalışanının ve iki saldırganın ölümüne ilişkin 13 Mart 2012'de karar vermişti. Mahkeme, ana davadan dosyaları ayrılan yedi sanık hakkındaki davada, sanıklar Cafer Erçakmak ve Yılmaz Bağ'ın ölmeleri, Şevket Erdoğan, Köksal Koçak, İhsan Çakmak, Hakan Karaca ve Necmi Karaömeroğlu yönünden ise zamanaşımı nedeniyle kamu davasının düşürülmesine karar vermişti. Mahkeme Başkanı Dündar Örsdemir'in "İnsanlık suçunda zamanaşımı olmaz ama bu suçu işleyenler kamu görevlisi değil sivil oldukları için davanın düşmesine karar verildi'' demişti.

Bianet’in haberine göre, kararın temyiz edilmesi üzerine dosyayı görüşen Yargıtay 9. Ceza Dairesi, yerel mahkemenin bugün kararını onadı. Kararda, olayın ardından 102 sanık hakkında açılan davalarda sanıklara çeşitli cezalar verildiği ve dava süreçleri anlatıldı. Ana davayla ilgili Yargıtay 9. Ceza Dairesi ve Yargıtay Ceza Genel Kurulu'nun kararlarının da gözetildiği belirtilen kararda şu ifade yer aldı:

“Sanıklar Erdoğan, Koçak, Çakmak, Karaca ve Karaömeroğlu'nun eylemlerinin sübutu halinde haklarında 765 sayılı Türk Ceza Kanunu'nun (TCK) devlete karşı suçları düzenleyen 146. maddesinin 3. fıkrasının uygulanması gerekeceği yönündeki kabul ve vasıflandırmada ve buna bağlı olarak da zamanaşımının gerçekleştiği yönündeki kabulde isabetsizlik görülmemiştir.”

Ana davadan dosyası ayrılan firari sanıklar Murat Sonkur, Eren Ceylan ve Murat Karataş'ın yargılanmasına ise Ankara 1. Ağır Ceza Mahkemesinde devam ediliyor.

Davada ne olmuştu?

Sivas Katliamı ile ilgili 124 kişi tutuklandı. Yedi yıl süren dava sürecinde 33 kişi idama 85 kişi 2 ila 15 yıl arasında hapis cezasına mahkum edildi.

37 sanık beraat etti. İdam cezası alan 33 kişinin cezası ağırlaştırılmış müebbet hapis cezalarına dönüştürüldü.

2004 Kasım'ında Ankara 11. Ağır Ceza Mahkemesi, Sivas Davası'nda "Anayasal düzeni zorla bozmaya kalkışmaya iştirak" suçundan 7 yıl 6'şar ay ağır hapis cezasına mahkum ettiği dokuz hükümlüyü, yeni TCK'ya göre tahliye etti.

Sivas davası hükümlülerinden üç kişi de daha önce yeni TCK'daki lehte olan hükümlerden yararlanarak, tahliye olmuştu.

13 Mart 2012'de, mahkeme, sanıklar Cafer Erçakmak ve Yılmaz Bağ hakkındaki davanın ölmeleri nedeniyle ortadan kaldırılmasına; Şevket Erdoğan, Köksal Koçak, İhsan Çakmak, Hakan Karaca ve Necmi Karaömeroğlu yönünden ise zamanaşımı nedeniyle düşürülmesine karar verdi.

35 yazar ve sanatçı ile iki saldırganın öldüğü Sivas Katliamı Davası'nda mahkeme heyeti, firari sanıklar hakkında zamanaşımı hükümlerinin uygulanmasına karar vererek davayı düşürdü.