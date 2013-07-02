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Madımak için kırmızı bültenle arananlar devlet dairesinde nikah kıyıyor'

Sivas Katliamı’nda eşi halk ozanı Hasret Gültekin’i kaybeden Yeter Gültekin, olayların 20. yıldönümünde, kırmızı bültenle aranan sanıkların devlet dairesinde nikah kıydığını söyledi

02 Temmuz 2013 13:11

Eşi Hasret Gültekin’i (22) Sivas Katliamı’nda yitiren Yeter Gültekin, “Bir cadı kazanı içerisindeyiz. Canlarımızı kaybettik, çocuklarımız babasız büyüdü, anne babalar çocuklarını yitirdiler. Adalet bir türlü gerçekleşmiyor. 20 yıldır acılarımızla alay ediyorlar. Madımak’ın önüne gideceğiz. Hayatta olmadığımız zaman çocuklarımız, Menekşecan’lar, Roni’ler gidecek. Sonra da torunlarımız gidecek” dedi. 

 

Dosya kapatılmak isteniyor

 

Yeter Gültekin, katliamdan 72 gün sonra oğlu Roni Hasret’i dünyaya getirdi. Cumhuriyet gazetesinden Mehmet Menekşe’nin haberine göre, geçen zamanın acılarına yeni acılar kattığını vurgulayan Gültekin şöyle konuştu: “13 Mart 2012’de bazı sanıklar hakkındaki dava zamanaşımından düştü. Dava sürerken hâkim, ‘Kırmızı bültenle arananlar mı var, bunu ben niye bilmiyorum?’ dedi. Sanıklardan Cafer Erçakmak ve Yılmaz Bağ yakalanamadan öldü. Madımak Oteli’ne benzini döken, çakmağı çakan, itfaiye merdiveninden kurtarılanları aşağıya atmaya çalışan ‘Yakın ula yakın’ diye bağıranlar hakkında ‘izinsiz gösteri ve yürüyüşe katılmak’ suçundan kırmızı bülten çıkarmadılar. Bu dava bir şekilde uzatılarak dosya kapatılmak isteniyor.”

14 bin 860 kişi nerede?

Cumhurbaşkanı Abdullah Gül’ün Sivas katliamının yeniden araştırılması için Devlet Denetleme Kurumu’na görev vermesine sert tepki gösteren Gültekin şunları söyledi: “Katliam sanıkları sözde kırmızı bültenle aranıyor ama devletin nikâh dairesinde nikâh kıyıyor, işe giriyor, bu nasıl bir iş? Daha neyini araştıracaksınız? Her şey ortada zaten. Olaylara 14 bin 860 kişi katıldı. Nerede bunlar? Ethem Sarısülük’ün kafasına kurşun sıkan polis gibi polisler ararsa bunları tabii ki bulamayacak.”

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