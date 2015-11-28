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Sırrı Süreyya Önder: Tarih bilenler için faili tahmin etmek güç değil

"Tahir Elçi, herkes için ‘demokrasi’ herkes için ‘barış’ istiyordu”

28 Kasım 2015 20:58

Diyarbakır Barosu Başkanı Tahir Elçi'nin tek kurşunla öldürülmesiyle ilgili konuşan HDP Ankara Milletvekili Sırrı Süreyya Önder, Elçi'nin Suruç'ta ve Ankara'da hayatını kaybedenler gibi 'demokrasi' ve 'barış' istediğini belirterek, "Tarih bilenler için faili tahmin etmek güç değil" dedi.

DHA’nın haberine göre HDP’li vekil, bugün Diyarbakır’da basın açıklamasının ardından tek kurşunla öldürülen Tahir Elçi hakkında değerlendirmelerde bulundu.

Elçi’nin Suruç’ta ve Ankara’da öldürülen gençler gibi barış talep ettiğini vurgulayan Önder, “Suruç’taki insanlar, Kürt halkıyla onun direnişiyle, Rojava’daki zulme karşı mazlumların yanında durma iradesini gösteren sosyalist gençlerdi. Pervasız bir şekilde katledildiler. Ankara’da da barış ve dayanışma talepleri vardı. Tahir Elçi’nin de bu iki katliamda hayatını kaybeden kardeşlerimizden daha farklı bir yanı yoktu. Herkes için ‘demokrasi’ herkes için ‘barış’ istiyordu” diye konuştu.

Elçi’nin, kim tarafından öldürüldüğü yönünde kendisine ulaşan bir bilgi olup, olmadığına dair soruyaysa Önder, “Şu an aldığım bir bilgi yok. Ancak tarih bilenler için faili tahmin etmek güç değil. Şu an sadece bunu söyleyebilirim” cevabını verdi.

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