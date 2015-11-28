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Taksim'deki Tahir Elçi eylemine polis müdahalesi!

Eylem için 17.00'de buluşma çağrısı yapılmıştı

Fotoğraf: Fatih Pınar

28 Kasım 2015 18:47

Dİyarbakır Baro Başkanı Tahir Elçi'nin öldürülmesiyle ilgili olarak İstanbul'daki İstiklal Caddesi'nde eylem yapmak isteyen kitleye polis, biber gazı ve tazyikli suyla müdahale etti.

İstiklal Caddesinde bulunan eski İstanbul Barosu önünde 16:30 sıralarında toplanan Hasip Kaplan, Levent Tüzel, Eren Keskin ve cübbelerini giymiş avukatlarında bulunduğu 500 kişilik grup Diyarbakır Barosu Başkanı Tahir Elçi'nin öldürülmesini protesto etmek ve basın açıklaması yapmak için "Hepimiz  Elçiyiz hepimiz Tahiriz", " Hepimiz Elçiyiz öldürmekle bitmeyiz"  sloganları atarak Galatasaray Meydanı'na  doğru yürüyüşe geçti.

Galatasaray Meydanı'nda bekleyen 300 kişi ile birleşen grup burada basın açıklaması yapmak istedi. Bu arada Taksim yönünden İstiklal Caddesi'nde ilerleyen TOMA'dan grubun üzerine su sıkılarak müdahale edildi.

Sosyal medyada duyurulan müdahale için atılan tweetler şöyle:

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