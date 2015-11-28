Hükümet Sözcüsu Numan Kurtulmuş'a göre de Tahir Elçi suikasta uğradı!

Diyarbakır’da basın açıklaması yaptıktan sonra gerçekleşen silahlı saldırı sonucu hayatını kaybeden Diyarbakır Baro Başkanı Tahir Elçi’yle ilgili Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Numan Kurtulmuş, "Bugün hunharca bir suikastle katledilen Sayın Elçi'ye ve Şehit Polisimize Allah'tan rahmet dilerim" açıklamasında bulundu. Hükümet, Elçi'nin çıkan çatışma sonucu hayatını kaybettiğini belirtirken HDP, planlı bir suikast sonucu öldürüldüğünü savundu.

DHA’nın haberine göre; Başbakan Yardımcısı Numan Kurtulmuş, Diyarbakır'da yaşanan saldırı sonucu Diyarbakır Baro Başkanı Tahir Elçi'nin öldürülmesi ve bir polisin şehit edilmesiyle ilgili açıklama yaptı. Kurtulmuş, "Bugün hunharca bir suikastle katledilen Diyarbakır Baro Başkanı Sayın Tahir Elçi'ye ve şehit polisimize Allah'tan rahmet dilerim. Merhumların ailesine ve yakınlarına Rabbim sabırlar versin" dedi.

Bülent Arınç: Barış ve çözüm çağrısı yaptığı bir sırada hunharca katledildi

Diyarbakır Baro Başkanı Tahir Elçi'nin öldürülmesi konusunda bir açıklama da, eski Başbakan Yardımcısı ve TBMM Başkanı Bülent Arınç'tan geldi. Arınç, Tahir Elçi için, "Yakın zamanda yaptığı bir açıklama sebebiyle terör örgütünün propagandasını yaptığı iddiasıyla hakkında soruşturma açılmıştı. Ne garip ve acıdır ki, bugün barış ve çözüm çağrısı yaptığı bir sırada hunharca katledildi" ifadesini kullandı.

"Değerli bir hukuk adamıydı"

Arınç'ın yazılı açıklaması şöyle:

"Bugün Diyarbakır'daki menhur saldırıda hayatlarını kaybeden Diyarbakır Barosu Başkanı Sayın Tahir Elçi'ye ve polisimize Allah'tan rahmet, kederli yakınlarına başsağlığı, olayda yaralanan vatandaşlarımıza da acil şifalar diliyorum. Sayın Tahir Elçi, Diyarbakır'a yaptığım her ziyaretimde görüşüp düşüncelerini aldığım, terör ve şiddete karşı barış ve çözüm yanlısı olduğuna inandığım değerli bir hukuk adamıydı. Yakın zamanda yaptığı bir açıklama sebebiyle terör örgütünün propagandasını yaptığı iddiasıyla hakkında soruşturma açılmıştı. Ne garip ve acıdır ki, bugün barış ve çözüm çağrısı yaptığı bir sırada hunharca katledildi.

Umuyor ve inanıyorum ki, olayın failleri kısa zamanda yakalanarak, ülkemizdeki barış diline, birlik ve beraberliğimize sıkılan bu kurşunların tetikçileri ve varsa azmettiricileri hakettikleri cezayı alacaktır.

Diyarbakır Barosu mensuplarına ve Türkiye Barolar Birliği'ne de taziyelerimi sunuyor; bir daha böyle olayların yaşanmamasını yürekten temenni ediyorum."