Sırrı Süreyya Önder: Hikmet Sami Türk’e ‘saygın’ ibaresi tutanaktan çıkarılsın

Hülya Karabağlı / Ankara

TBMM Genel Kurulu’nda dört eski bakan hakkında yolsuzluk iddiasıyla hazırlanan fezlekelerin görüşüldüğü oturumu yöneten AKP’li Sadık Yakut ile HDP İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder arasında ‘’Hikmet Sami Türk’' tartışması yaşandı.

Yakut, fezlekelerle ilgili ‘'saygın'’ hukukçuların görüşlerinin alındığını anlatınca, Sırrı Süreyya Önder tepki gösterdi. Oturduğu yerden söz alan Önder, Yakut’a, “Oradaki "saygın" ibaresinin tutanaklardan çıkarılmasını istiyorum. Çünkü, bu memlekette "Hayata Dönüş Operasyonu" adı altında onlarca mahkûmun ölümünde ve sakat kalmasında vebali olan bir insandır. "Saygın" ibaresi sizin böyle leblebi gibi dağıtacağınız bir şey değildir. "Saygın" ibaresinin tutanaklardan çıkarılmasını istiyorum” dedi.

Tutanaklara yansıyan konuşma şöyle:

Sırrı Süreyya Önder (İstanbul) - Sayın Başkan, bir önceki oturumdaki bir sözünüz üzerine bir açıklama yapmak istiyorum.

Başkan - Buyurun.

Sırrı Süreyya Önder (İstanbul) - Siz, Hikmet Sami Türk için…

Başkan - Barış ve Demokrasi Partisi Grubu adına mı?

Sırrı Süreyya Önder (İstanbul) - Hayır, Halkların Demokratik Partisi adına.

Başkan - Buyurun, HDP adına…

Sırrı Süreyya Önder (İstanbul) - Siz, dediniz ki: "Saygın hukukçu Hikmet Sami Türk."

Başkan - "Saygın hukukçular…" dedim, evet.

Sırrı Süreyya Önder (İstanbul) - Oradaki "saygın" ibaresinin tutanaklardan çıkarılmasını istiyorum. Çünkü, bu memlekette "Hayata Dönüş Operasyonu" adı altında onlarca mahkûmun ölümünde ve sakat kalmasında vebali olan bir insandır. "Saygın" ibaresi sizin böyle leblebi gibi dağıtacağınız bir şey değildir. "Saygın" ibaresinin tutanaklardan çıkarılmasını istiyorum. (BDP sıralarından alkışlar)

Başkan - Teşekkür ediyorum. Ben, hukukçuluk yönü itibarıyla söylemiştim.