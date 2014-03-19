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AKP, fezleke oturumunu yönetmek için sıra atlattı

TBMM Başkanı Cemil Çiçek, fezlekelerin görüşüleceği TBMM Genel Kurulu yönetmesi için yeni bir isim görevlendirdi

19 Mart 2014 20:16

TBMM Genel Kurulu'nda fezlekelerin görüşüleceği oturum, olağan seyrin dışına çıkılarak AKP milletvekili Sadık Yakut tarafından yönetildi.

Muhalefet, 17 Aralık’ta başlatılan yolsuzluk ve rüşvet soruşturmasına adı karışan eski bakanlar Egemen BağışZafer ÇağlayanErdoğan Bayraktar ve Muammer Güler için hazırlanan fezlekeleri görüşmek üzere Meclis’i olağanüstü toplantıya çağırdı. Bugün toplanan TBMM Genel Kurulu’na beklentilerin aksine AKP’li Sadık Yakut başkanlık yaptı.

Olağan akışta, TBMM’de Genel Kurul’a başkanlık eden Meclis Başkanvekilliği sırayla gerçekleştiriliyor; hangi hafta, hangi partiden Meclis başkanvekilinin Genel Kurul’a başkanlık edeceği aylık olarak belirlenip ilan ediliyor. Bu aybaşında ilan edilen nöbet listesine göre bu hafta başkanvekilliği nöbet sırası MHP’li Meral Akşener’de, önümüzdeki hafta da CHP’li Güldal Mumcu’daydı.

 

Çiçek yetkisini kullandı

 

Bu oturum içinse TBMM Başkanı Cemil Çiçek’in AKP’li Sadık Yakut’u MHP’li Meral Akşener’in yerine görevlendirdiği ortaya çıktı.

Meclis içtüzüğü uyarınca TBMM Başkanı Cemil Çiçek’in daha önceden açıklanmış olsa bile Meclis Genel Kurulu’na başkanlık edecek kişilerde değişiklik yapma yetkisi bulunuyor. Çiçek, fezlekelerin görüşülmesi için toplanan Genel Kurul’a başkanlık eden simi değiştirmek için bu yetkisini kullandı.

Muhalefetin toplantı başında yaptığı itiraza da Yakut, Başkan Çiçek’in kendisini görevlendirdiğine dair bugünkü tarihli ve imzalı yazısını kürsüden göstererek yanıt verdi.

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