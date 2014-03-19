Muhalefet yeter sayısına ulaştı, Meclis'te tarihi fezleke oturumu başladı

Yerel seçimler nedeniyle ara tatilinde bulunan Meclis Genel Kurulu, CHP'nin olağanüstü toplantı çağrısı üzerine toplandı. Meclis başkanvekili Sadık Yakut tarafından yönetilecek oturumda, 184 olan yeter sayısı sağlandı.

Genel Kurul'da 4 eski bakan Zafer Çağlayan, Muammer Güler, Erdoğan Bayraktar ve Egemen Bağış hakkındaki fezlekelerin üst yazıları okunacak.

Muhalefetin fezlekelerin tartışmaya açılabilmesi için genel görüşme talebinde bulunması da bekleniyor. Bu talep Genel Kurul'da oylanacak.

Görüşmelerin ardından Genel Kurul, başka bir konuyu ele almadan yeniden tatile girecek.

