Sırp taraftar cinayetinin katil zanlısı: Bıçağı farkında olmadan elime almışım

Galatasaray LIV Hospital ile Kızılyıldız arasında oynanan basketbol maçı öncesinde çıkan olaylar sırasında Sırp taraftar Marko İvkoviç'in bıçakla öldürülmesiyle ilgili 53 yaşındaki K. A. tutuklandı. Diğer 6 kişi ise savcının istediği adli kontrol tedbiri uygulanmadan serbest bırakıldı. Zanlı, ifadesinde 'Bıçağı farkında olmadan elime almışım' dedi.



Kasten adam öldürmek'ten tutuklandı

Bakırköy Adalet Sarayı'na getirilen şüphelilerin iki saat süreyle savcılık ifadeleri alındı. Savcılık sorgusunun ardından olayın faili olduğu iddia edilen K. A., "tutuklama" talebiyle, diğer 6 şüpheli ise "adli kontrol" uygulanması talebiyle Bakırköy 5. Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi.

‘Mangal yapıyorduk’



Tutuklanması istemiyle mahkemeye sevk edilen K. A.'ın serbest meslek sahibi, bekar ve bir çocuk sahibi olduğunu söylediği belirtildi. Aktaş'ın savunmasında üzerine atılı adam öldürme suçlamasını kabul etmediğini, Galatasaray-Kızılyıldız basketbol karşılaşmasının olacağı yere yakın bir mahallede mangal yaptığını anlattığı öğrenildi. Aktaş'ın, bir anda yabancı taraftarların Galatasaray taraftarlarına taş, sopa ve çelik coplarla saldırmaya başladığını söylediği kaybedildi.

‘Farkında olmadan bıçağı elime almışım’



Aktaş'ın, "Bu olaylar üzerine bir anda bende hareketlendim. Farkında olmadan bıçağı elime almışım, bizde taşla sopalarla karşılık verdik. Bu sırada burnuma tekme veya yumruk gibi bir darbe aldım. Ben elimdeki bıçağı bacağa doğru salladım ancak isabet ettiremedim. Bana vuran şahıs daha sarışın ve daha uzun boyluydu. Ölen şahsın fiziksel özellikleri daha farklıydı. Ölen kişiyi ben bıçaklamadım. Suçlamayı kabul etmiyorum" dediği ifade edildi.

‘Kasten adam öldürmek’ gerekçesiyle tutuklandı

Hakim Cemal Kök, şüpheli K. A.'ın üzerine atılı "kasten adam öldürmek" suçunun niteliği, tanık anlatımları, delillerin tam toplanmamış olması, şüphelinin kaçma ihtimalinin bulunması ve adli kontrol tedbirlerinin yetersiz kalması göz önüne alınarak, tutuklanmasına karar verdi. Hakim Kök, dosya kapsamında toplanan deliller, mevcut delil durumu ve adli kontrol tedbirlerinin uygulanması koşullarının oluşmadığına kanaat vererek, 6 kişinin adli kontrol tedbiri uygulanmadan serbest bırakılmasına hükmetti.

‘Sırp taraftarı bacağından bıçakladığını söyledi’



Serbest kalan şüphelilerden G.Y'nin de ifadesinde, “Basketbol maçını izlemeye gitmiştim. Otoparktayken ortalığın karıştığını gördüm. Rakip taraftarla hiç karşılaşmadım. Polisler biber gazı kullanınca gözlerim yandı. Bu nedenle yerimi değiştirdim. Haberlerde kaydım olduğunu öğrendim. Maça gitmeden önce maçlardan tanıdığım ismini K. olarak bildiğim kişinin burnu kanıyordu. Ne olduğunu sorduğumda, bir Sırp taraftar tarafından darbe aldığını ve Sırp taraftarı bacağından bıçakladığını söyledi. K.'nin yüzünde çizikleri vardı. K. dışında da yaralı bir Galatasaray taraftarı görmedim" dediği kaydedildi.

‘Sırp bir taraftara bıçakla vurduğunu ima etti’



Serbest kalan Y. A.'nın da, “Rakip taraftarlar bize meşaleler ve kaldırım taşlarını söküp atmaya başladılar. Koluma Sırplı bir taraftar koluma çelik bir copla vurdu. Kendisine kemerimle karşılık verdim. Polis biber gazı ile müdahale etti. Otoparkta 'Kadir' olarak bildiğim ancak sonradan K. A. olduğunu öğrendiğim Galatasaray taraftarının burnunda kan vardı. Sırp bir taraftarın kendisine vurduğunu söyledi. Kendisinin de Sırp taraftara bıçakla vurduğunu ima etti" dediği öğrenildi.