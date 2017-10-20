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Şırnak'ta 7 işçinin öldüğü maden faciasıyla ilgili gözaltına alınan 3 kişi serbest

7 işçinin hayatını kaybettiği maden ocağındaki göçük nedeniyle gözaltına alınan 3 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı

20 Ekim 2017 18:33

Şırnak'ta, üç gün önce 7 işçinin ölümü, 1 işçinin yaralanmasına neden olan kömür ocağındaki göçükle ilgili yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan ocağın sahibi ve 2 çalışanı, çıkarıldıkları Sulh Ceza Hâkimliği'nde adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

Şırnak'ta dün akşam saatlerinde Sulh Ceza Hâkimliği’ne çıkarılan kömür ocağı sahibi Mehmet Emin Mağrur ile çalışanlar Faysal Acar ile Bahri Alış için savcılık yurt dışına çıkış yasağı ve adli kontrol şartı ile serbestlik talep etti. Sulh Ceza Hâkimliği; dosya kapsamı ve mevcut delil durumu itibarıyla şüphelilerin üzerine atılı 'Taksirle ölüme ve yaralamaya neden olma' suçunu işledikleri yönünde somut delillere dayalı kuvvetli şüphenin bulunduğu kanaatine vardı.

Hâkimlik; suçun vasıf ve mahiyetini, şüphelilerin üzerine atılı 'Taksirle ölüme ve yaralamaya neden olma' suçu için yasada öngörülen cezanın alt ve üst sınırı, dosya kapsamı ve mevcut delil durumu ile birlikte değerlendirerek, istenilen tedbirin orantılı olduğuna kanaat getirdi.

Yurt dışına çıkış yasağı

3 şüphelinin yurt dışı çıkış yasağı ve adli kontrol şartı ile serbest bırakılmasına karar verildi.

Kömür ocağında yaşanan göçük sonucunda 7 işçi yaşamını yitirmiş, 1 işçi yaralanmıştı. Enerji Bakanlığı, madenin ruhsatının 2013'te iş güvenliği gerekçesiyle iptal edildiğini açıklamış ancak Resmi Gazete bakanlığı yalanlamıştı.

TIKLAYIN - Enerji Bakanlığı, 7 işçinin öldüğü maden ocağı için 'kaçak' demişti, Resmi Gazete'ye göre değil!

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