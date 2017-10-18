HDP'li Birlik: Maden göçüğü, hükümetin Şırnak’a askeri gözle bakmasının sonuçlarından biri

HDP Şırnak milletvekili Leyla Birlik, Şırnak’ta meydana gelen ve 7 işçinin hayatını kaybettiği göçük bölgesinde incelemelerde bulundu. “Şırnak’taki işçi cinayetlerinin ilk olmadığını TBMM’de daha önce bu konuları gündeme getirdiklerini” belirten Birlik, “Hükümetten hiçbir karşılık alamadık. Bu iş cinayetinden de hükümet sorumludur, enerji bakanı sorumludur. Maden kaçak diyerek sorumluluğu üzerlerinden atamazlar” diye konuştu.

Kömür ocağının kaçak olduğuna ilişkin açıklamalara tepki gösteren Birlik, “Kaçak dedikleri yer güvenlik kuvvetlerinin her gün cirit attığı bir alan. Herkesin gözü önünde fiili olarak işletilen bir maden alanı burası. Kesinlikle devletin bilgisi dahilinde çalışan bir maden. Güvenlik kuş uçurtmuyor burada” dedi.

HDP Şırnak il ve ilçe yöneticileri ile birlikte bölgeye giden Birlik, sonrasında hastanede ailelerle bir araya geldi. Ailelerle birlikte cenazelerin teslimi için bekleyen Birlik, şu değerlendirmelerde bulundu:

Önce göçük alanına gittik, ardından da hastaneye, ailelerin yanına gittik. Savcı ile görüşüp cenazeleri teslim alacağız.

Hükümetin Şırnak’a her zaman askeri bir gözle bakmasının sonuçlarından biridir bu göçük. Şırnak’ta ne istihdam var ne de iş alanı. Şırnak merkezde daha yakın zamanda savaş vardı. Şırnaklıların evleri yıkıldı. Şimdi de hem açlıkla hem işsizlikle terbiye edilmek isteniyorlar ya da iş cinayetleriyle öldürülüyorlar. Ölmeyenler de haklarını savundukları için cezaevindeler, devlet şiddetiyle karşı karşıyalar.

Şırnak’taki işçi cinayetleri ilk değil. Bu konuyu Meclis’te çokça gündeme getirdik. Ama hükümetten hiçbir karşılık alamadık. Bu iş cinayetinden de hükümet sorumludur, enerji bakanı sorumludur. “Maden kaçak” diyerek sorumluluğu üzerlerinden atamazlar.

Güvenlik güçlerinin kuş uçurtmadığı bir alan nasıl kaçak olur?

Kaçak dedikleri yer güvenlik kuvvetlerinin her gün cirit attığı bir alan. Kolluk kuvvetlerinin görevli olduğu alanda göçük olmuş, nasıl kaçak maden diyebilirsin? Herkesin gözü önünde fiili olarak işletilen bir maden alanı burası. Kesinlikle devletin bilgisi dahilinde çalışan bir maden. Güvenlik kuş uçurtmuyor burada. Sorumluluğu böyle üzerlerinden atamazlar.