Şırnak'taki maden faciasında ocağın sahibi ve 2 çalışan gözaltına alındı

Şırnak Cumhuriyet Başsavcılığı, dün 7 kişinin öldüğü, 1 kişinin yaralandığı göçükle ilgili soruşturma başlattı. Soruşturma kapsamında, firma sahibi ve iki çalışanı gözaltına alındı.

Şırnak'ta kaçak olarak faaliyet gösteren madende göçük olmasının ardından başlatılan soruşturmada gözaltılar oldu.

Şırnak Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturmada firma sahibi ve iki çalışanı gözaltına alındı. Şırnak'taki kömür ocağında meydana geçen göçük nedeniyle 7 işçi hayatını kaybetmiş, 1 işçi yaralanmıştı.