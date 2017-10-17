Şırnak'ta kömür ocağında göçük: 7 işçi yaşamını yitirdi

Şırnak’ta kömür ocağında göçük meydana gelmesi sonucu 7 işçi yaşamını yitirdi. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, kömür ocağının ruhsatsız olduğu belirtildi.

Şırnak ile Cizre arasında, Cudi Dağı eteklerindeki kömür ocakları bölgesinde bulunan 3 No’lu açık kömür ocağında bugün göçük meydana geldi. Bölgeye, UMKE ve AFAD ile sağlık ekipleri sevk edildi. Çevredeki maden ocaklarında çalışan işçilerin de yardım ettiği kurtarma çalışmalarında 7 işçi göçükten çıkarılarak, Şırnak Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

7 işçi hastanede yaşamını yitirirken, göçük altında kalan bir işçiyi arama kurtarma çalışmaları sürüyor.

Şırnak Valisi Mehmet Aktaş, Şırnak Emniyet Müdürü Ömer Uslusoy ve İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Selçuk Yıldırım, arama çalışmalarının devam ettiği göçük alanına gelerek, yetkililerden bilgi aldı.

"Kazanın meydana geldiği saha ruhsatsız"

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, kömür ocağının ruhsatsız olduğunu açıkladı.

Bakanlık açıklamasında, "Şırnak’ta meydana gelen kazanın olduğu maden sahası, işletme ve iş güvenliği riski barındırdığı için MİGEM tarafından 2013 yılında faaliyete durdurulmuş bir sahadır. Kazanın meydana geldiği saha için MİGEM tarafından verilmiş çalışma ruhsatı söz konusu değildir. Yapılan işlem kaçak işlemdir" denildi.