Şırnak Valisi'yle biber gazı pazarlığı olumlu sonuçlandı

Bir süre önce Şırnak'a atanan Vali Hasan İpek, kent merkezinde faaliyet yürüten sivil toplum örgütleri ve kanaat önderleriyle çeşitli görüşmeler yapıyor. Vali İpek'in görüşmeleri devam ederken son olarak, toplumsal olaylarda vatandaşın ve esnafın zarar görmemesi için, toplumsal olaylarda güvenlik güçlerine taş ve molotof atılmaması halinde, polisin de biber gazı kullanmaması kararı alındığı belirtildi.

Taş ve molotof yoksa biber gazı da yok

Doğan Haber Ajansı'nın haberine göre, Şırnak Valisi Hasan İpek, toplumsal olaylarda göstericilerin güvenlik güçlerine taş ve molotof atılmaması halinde güvenlik güçlerinin de kesinlikle gaz kullanmayacağını belirterek, şunları söyledi:

"Gerçekten de polis hiçbir zaman keyfi olarak gaz sıkmaz. Sivil toplum kuruluşları bu manada çok ciddi çalışma yapıyor. Şırnak'ta taş atmayı, molotof atmayı ve el yapımı bomba atmayı önlemek üzere çok ciddi manada çalışmalar yapılıyor. Bunlar atılmadığı sürece polisimiz de gaz atmayacak ve Şırnaklılar da Türkiye 'nin diğer illerinde olduğu gibi huzurlu ve mutlu yaşayacaklar. Bir haftadır bunu sağlayabildik ise ne mutlu bize. Ben özellikle demokratikleşme paketinde sayın Başbakanımız Recep Tayyip Erdoğan'nın açıklamasından sonra bu huzur ortamının insanların beyninde daha da fazla yer edindiğini düşünüyorum ve huzura ihtiyacı olan Şırnaklılar, bununla diğer iller gibi huzurun keyfini yaşamaya başlamışlar. Çok güzel bu huzur ortamı sürdüğü süreci polis kesinlikle hiç gaz sıkmayacak yeter ki molotof atmasınlar, yolu kesmesinler, taş atmasınlar, bundan kesinlikle emin olabilirsiniz."

BDP'li Başkan Vekili Saltan: Elele tutuşmak lazım

Şırnak Belediye Başkanvekili BDP'li Faik Saltan ise Şırnak'ta olumsuz bir takım üzücü olayların yaşanmasını istemediklerini söyledi. Bu türlü üzücü olayların, toplumun tüm kesimine zarar verdiğini dile getiren Saltan, "Tabi ki biber gazı ile ilgili yaşanan olayların tümü üzücü. Yaşlı olsun, hasta olsun, çocuk olsun, herkese zarar veriyor. Öte yandan eğitim açısından, sağlık açısından da hem maddi, hem manevi zarar vermektedir. Hizmet için, huzur için bu türlü olayların bir daha yaşamamak için, el ele tutuşup yeni bir yol güzergahı çizmekle beraber ilimizde artık olumsuzluklar olmayacak, yaşanmayacaktır. Tek umudumuz Şırnak'ın güzel memleketimizin barışa en iyi şekilde bir katkı sunmasıdır" diye konuştu.

Kürt Şair Berken Bereh'ten destek

Ünlü Kürt Şair Berken Bereh de atılacak her türlü olumlu adımı destekleyeceğini belirterek, "Şırnak'ta halkın barış, huzur ve güven içinde yaşamını sürmesi için atılacak her adımı bir vatandaş olarak elbet de destekliyorum. Dilerim alınan bu kararlar süreklilik kazanır ve insanlarımız rahat, huzur, güven içinde, rahatça yaşamlarını devam ettirirler" dedi.