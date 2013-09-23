Metrobüs şoföründen yolculara biber gazı!

Alkollü olduğu iddia edilen iki yolcuyla tartışmaya giren metrobüs şoförünün yolculara biber gazıyla müdahale ettiği belirtildi.

Zincirlikuyu yönünde giden bir metrobüs sürücüsü, alkollü olduğu iddia edilen iki yolcuyla yaşadığı tartışma sonrası, yolculara biber gazıyla müdahale etti. Sıkılan gazdan metrobüste bulunan diğer yolcular da etkilendi.

Yolcular tepki gösterdi

Milliyet'te yer alan habere göre, Avcılar-Zincirlikuyu seferini yapan metrobüse binen ve alkollü olduğu iddia edilen iki yolcu, ücret konusunda şoförle tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesinin ardından metrobüsü duruduran sürücü, yanında taşıdığı biber gazıyla yolculara müdahale etti. Sıkılan gazdan metrobüste bulunan diğer yolcular da etkilendi. Metrobüsün durağa yanaşmasıyla kendilerini dışarı atan yolcular, biber gazı sıkan şoföre tepki gösterdi. Metrobüs seferlerinin de aksamasına sebep olan olay sonrası alkollü olduğu belirtilen iki yolcu olay yerinden kaçarken, şoför çağrılan polislere ifade verdi.