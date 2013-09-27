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Yaşam

Okulda sıkılan biber gazı öğrencileri hastanelik etti

Manisa Turgutlu'da Gazi Ortaokulu'nun koridorunda sıkılan biber gazından etkilenen 3 öğrenci hastaneye kaldırıldı

27 Eylül 2013 00:01


Manisa Turgutlu'da Gazi Ortaokulu'nun koridorunda sıkılan biber gazından etkilenen 3 öğrenci hastaneye kaldırıldı. Gazi Ortaokulu'nda 8. sınıfların bulunduğu koridora, henüz belirlenemeyen kişi tarafından sıkılan biber gazı teneffüse çıkan öğrencileri etkiledi. Öğrencilerden B.G. (14), T.Ö. (14) ve Ş.G. (14)  rahatsızlanınca, okula çağrılan 112 Acil Servis ekibi tarafından Turgutlu Devlet Hastanesine götürüldü. Öğrenciler tedavilerinin ardından taburcu edildi.

Olayı duyan öğrenci velileri çocuklarından haber almak için okula geldi. Polis ekipleri de, biber gazının kimin tarafından sıkıldığını belirlemek için okulun güvenlik kamera kayıtlarını incelemeye aldı. Kaymakam Nazmi Günlü, gazetecilere yaptığı açıklamada, soruşturma başlatacaklarını söyledi.

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