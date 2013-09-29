'Türkiye'ye satmayın' uyarısının ardından 'milli biber gazı' projesi

Gezi Parkı olaylarındaki orantısız güç ve gaz kullanımı nedeniyle Türkiye’ye biber gazı satışının durdurulmasına yönelik çağrılar, Emniyet’i harekete geçirdi. TÜBİTAK’tan “Biber gazı Türkiye’de üretilebilir” raporu alan Emniyet, önümüzdeki yıl ilgili firmalarla görüşecek.

Uluslararası Af Örgütü’nün Gezi eylemlerinde orantısız güç ve aşırı derecede biber gazı kullanılması nedeniyle Türkiye’ye biber gazı satışının durdurulmasına yönelik çağrısının ardından, Emniyet Genel Müdürlüğü ‘milli biber gazı’ üretmek için TÜBİTAK’la çalışma başlattı.

Hürriyet gazetesinden Fevzi Kızılkoyun’un haberine göre Emniyet, TÜBİTAK’ta tahlil yaptırıp, üretim ve diğer maliyetlerle ilgili gizli tuttuğu bir rapor hazırlattı. TÜBİTAK’tan biber gazının Türkiye’de üretilebileceği yolunda olumlu rapor alan Emniyet’in, önümüzdeki yıl üretim için ilgili firmalarla görüşmeye başlayacağı açıklandı. Emniyet, biber gazının hangi firma tarafından üretileceğini ise ihaleyle belirlemeyi planlıyor. Polis, 2 yılda kullanmayı öngördüğü biber gazını Taksim Gezi Parkı’nda başlayan ve ülke geneline yayılan eylemlerde kullandı. Gezi eylemleri öncesi 2015 yılına kadar gaz stoku bulunan Emniyet Genel Müdürlüğü, yoğun kullanım sonrası Brezilya ve İngiltere’den planlama dışı 150 bin adet ek biber gazı fişeği almış, İstanbul, Ankara ve İzmir başta olmak üzere gösterilerin yoğun olduğu illere biber gazı takviyesi yapmıştı.

Af Örgütü çağrı yaptı

Polisin, eylemlerde yoğun gaz kullanması nedeniyle Uluslararası Af Örgütü, Türkiye’ye gaz satışı yapan ülkelere şu çağrıda bulumuştu: “Türk polisinin gösterileri bastırmak için ihlale yönelik güç kullanımına dönmesi, bu tarz ölümlerin ve yaralanmaların tekrar yaşanmasını önleyici adımlar atılana kadar bütün ülkelerin Türkiye’ye biber gazı, zırhlı araç ve diğer çevik kuvvet cephane teçhizatı sevkiyatını durdurması ihtiyacı doğmuştur. Hükümetlere, bir tavır takınarak Türkiye’ye, toplanma özgürlüğüne saygı duyup ihlale yönelik güç kullanımına bir son vermesi için baskı uygulamaları konusunda çağrı yapıyoruz.”