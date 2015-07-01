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Politika

Sıra hükümet kurma görevlendirmesi ve koalisyon turlarında

Cumhurbaşkanı'nın görevlendirmesinin ardından koalisyon turlarına AKP Genel Başkanı Davutoğlu başlayacak

01 Temmuz 2015 21:22

AKP’li İsmet Yılmaz’ın TBMM Başkanı’nın seçilmesinin ardından gözler koalisyon turlarına çevrildi. Teamüller gereği, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, genel seçimde en çok oy alan AKP’nin Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu’nu yeni hükümeti kurmakla görevlendirecek.

Erdoğan 20 Haziran’da yaptığı açıklamada "Hükümet kurma görevini Meclis Başkanlığı seçiminden önce verme gibi bir niyetim yok. Sağır duymaz uydurur, af ederseniz sağıra hakaret etmek istemiyorum ama, duymaz uydurur. Bunların yaptığı iş de bu. Böyle bir düşüncem yok. Hükümet kurma görevini Meclis Başkanı seçiminden önce vermek gibi bir düşüncem yok” demişti.

Ancak Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Davutoğlu’na bu görevi vermek için TBMM Başkanlık Divanı’nın oluşturulmasını bekleyip beklemeyeceği şimdilik bilinmiyor. Başkanlık Divanı’nın kurulması üzerinden geçen 45 günün ardından Cumhurbaşkanı’nın erken seçim kararı alma yetkisi bulunuyor. Meclis Başkanlık Divanı’nın gelecek hafta kurulmasının ardından (2011 seçimlerinde başkan seçiminden 11 gün sonra kurulmuştu – T24) 45 günlük süre başlayacak.

Teamüller gereği, Davutoğlu’nun koalisyon için CHP, MHP ya da HDP’den biriyle anlaşamaması halinde, Erdoğan sırasıyla CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’ye hükümeti kurma görevi verecek.

 

Anayasa’nın 116. maddesi ne diyor?

 

Anayasanın 116. maddesi şöyle:

Türkiye Büyük Millet Meclisi seçimlerinin Cumhurbaşkanınca yenilenmesi

Bakanlar Kurulunun, 110 uncu maddede belirtilen güvenoyunu alamaması ve 99 uncu veya 111 inci Maddeler uyarınca güvensizlik oyuyla düşürülmesi hallerinde; kırk beş gün içinde yeni Bakanlar Kurulu Kurulamadığı veya kurulduğu halde güvenoyu alamadığı takdirde Cumhurbaşkanı,Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanına danışarak, seçimlerin yenilenmesine karar verebilir. Başbakanın güvensizlik oyu ile düşürülmeden istifa etmesi üzerine kırkbeş gün içinde veya yeni seçilen Türkiye Büyük Millet Meclisinde Başkanlık Divanı seçiminden sonra yine kırkbeş gün içinde Bakanlar Kurulunun Kurulamaması hallerinde de Cumhurbaşkanı Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanına danışarak seçimlerin yenilenmesine karar verebilir.

Yenilenme kararı Resmi Gazetede yayımlanır ve seçime gidilir.

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