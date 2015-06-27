İsmet Yılmaz - Devlet Bahçeli görüşmesi 7 dakika sürdü!

AKP’nin Meclis Başkan adayı, Milli Savunma Bakanı İsmet Yılmaz, MHP Genel Merkezi’ne, 'kısa' bir ziyarette bulundu. Yılmaz'ın MHP Lideri Devlet Bahçeli ile görüşmesi 7 dakika sürdü. Saat 14.00'de MHP binasına gelen Yılmaz, 14.10 gibi genel merkezden ayrıldı.

Bahçeli CHP'nin Meclis Başkanı Adayı Deniz Baykal ile 50 dakika görüşmüştü.

Hürriyet'te yer alan habere göre Yılmaz, aday olması nedeniyle başlattığı liderler turu çerçevesinde, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile görüşmek üzere saat 14.00’de parti binasına geldi. Yılmaz'ı MHP Genel Sekreter Yardımcısı Mustafa Kalaycı karşıladı.Bahçeli’nin kabul ettiği Yılmaz’ın odaya girmesi ile çıkması neredeyse bir oldu. Tarafların oruç olması nedeniyle herhangi bir ikramın yapılmaması, destek ziyaretini kısa bir nezaket ziyaretine çevirdi. Yılmaz, 14.10 gibi genel merkezden ayrıldı.

Yılmaz'a AKP Genel Başkan Yardımcısı Beşir Atalay ve AKP Grup Başkanvekili Ahmet Aydın eşlik etti.

Yılmaz: Destek talep ettik

Yılmaz, görüşme sonrası basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Yılmaz, "25. dönem milletvekili seçimine müteakip oluşan parlamentonun yasama döneminin birinci bölümüne ilişkin Başkan adaylığı için hiçbir parti tek başına çoğunluğu sağlayıp kendi adayını seçtirme durumunda değil. Dolayısıyla, bir başka partinin desteğine ilişkin var. Birinci ve ikinci turda 367, üçüncü turda 276, dördüncü turda da 276'yı alamazsa en çok oyu alan iki tane aday tekrar başkanlık yarışına girecek. Biz, bugün MHP Genel Başkanı Sayın Devlet Bahçeli'den randevu talep etmiştik. Sağolsun onlar da kabul ettiler. Zor dönemlerde bu ülkenin birliğine, beraberliğine, bütünlüğüne kendilerinin çok hayırlı kararlar verdiğini aziz milletimiz de görmüştür. Biz de bu Türkiye'nin döneminde uzlaşmanın, seçim sonuçları bir uzlaşmayı ortaya çıkardı. Bu uzlaşmanın olacağı bir dönemde Sayın Genel Başkan'dan destek talep ettik. O da gelişen süreç içerisinde hayırlısını ve gelişen sürecin de sonuçları ortaya çıkaracağını söyledi. Şimdiden TBMM Başkanlığı seçimleri milletimize hayırlı uğurlu olsun diyorum" ifadelerini kullandı

Yılmaz, açıklaması sonrası gazetecilerin sorularını cevaplamadı.

Yılmaz - Bahçeli görüşmesinden ardından HDP'yi ziyaret etti

Devlet Bahçeli ile görüşen İsmet Yılmaz HDP Genel Merkezi'ne geldi. HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş ile görüşen İsmet Yılmaz görüşme sonrasında gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Yılmaz açıklamasında, 'Seçim partilerin uzlaşmasını zorunlu kıldı. HDP ilk turda kendi adayını destekleyeceğini belirtti. Diğer turda ise koşullara göre hareket edeceklerini dile getirdiler. Ben görüşmeden çok memnun kaldım.' ifadelerine yer verdi.