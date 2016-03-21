T24 LogoT24 Logo
Yaşam

Karaman ve Aydın'dan sonra şimdi de Osmaniye; 6 öğrenciyi taciz etmekle suçlanan öğretmen tutuklandı

Tutuklama çocukların psikolog eşliğinde alınan ifadelerinin ardından yapıldı

21 Mart 2016 20:22

Karaman'da ve Aydın'ın Nazilli ilçesinde öğrencilere cinsel istismar iddiasıyla öğretmenlerin tutuklanmalarının yankıları sürerken, bir öğrenciye cinsel istismar iddiası da Osmaniye'den geldi. Osmaniye'nin Bahçe ilçesinde, ilkokul 4'üncü sınıf öğrencisi 6 kıza cinsel tacizde bulunduğu iddia edilen sınıf öğretmeni 53 yaşındaki Bülent Ö. tutuklandı.

Doğan Haber Ajansı'nda (DHA) yer alan habere göre, kız öğrencilerin velileri, son zamanlarda çocuklarının davranışlarının değiştiğini fark etti. Değişikliğe anlam veremeyen 6 kız öğrencinin velisi okula giderek okul yönetimine durumu anlattı.

Öğrencileri tacizle suçlanan öğretmen Bülent Ö.Yapılan araştırmada kız öğrencilerinin cinsel tacize maruz kaldığı anlaşıldı. Okul yönetimin bilgi vermesi üzerine başlatılan soruşturmada psikolog eşliğinde Emniyet Müdürlüğü'ne ifade veren öğrenciler sınıf öğretmeni B.Ö.'nün cinsel tacizde bulunduğunu söyledi. Gözaltına alınan Ö., sorgusunun ardından sevk edildiği adliyede tutuklandı.

ETİKETLER

öğretmenöğrencitacizcinsel istismarosmaniye

İlgili Haberler

Karaman'da korkunç iddia: Onlarca öğrenciye tecavüz eden öğretmen tutuklandı!

Tutuklamayı doğrulayan yetkililer, gizlilik kararı nedeniyle açıklama yapmadı

Aydın'da 6 kız öğrenciye cinsel saldırıyla suçlanan hizmetli tutuklandı!

Evli ve bir çocuk babası M.Ş tutuklandı

Karaman'da çocuklara tecavüz ettiği iddia edilen öğretmenin 350 yıl hapsi istendi

Ensar Vakfı ve KAİMDER hakkında da denetleme kararı verildi

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Deve krizi: Her şey Avustralya'ya 24 deve getirilmesiyle başladı...

Sabah yazarından ‘bekârlık’ vergisi önerisi: Çocuk yapma, kedi sev, dizi...

Hakan Şükür ABD'de Uber şoförü oldu ...

Şarkıcı Akon resmi olarak kendi şehrini kurdu; para birimi 'Akoin'...

5 belediye başkanı AKP'ye katıldı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24