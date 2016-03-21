Karaman ve Aydın'dan sonra şimdi de Osmaniye; 6 öğrenciyi taciz etmekle suçlanan öğretmen tutuklandı

Karaman'da ve Aydın'ın Nazilli ilçesinde öğrencilere cinsel istismar iddiasıyla öğretmenlerin tutuklanmalarının yankıları sürerken, bir öğrenciye cinsel istismar iddiası da Osmaniye'den geldi. Osmaniye'nin Bahçe ilçesinde, ilkokul 4'üncü sınıf öğrencisi 6 kıza cinsel tacizde bulunduğu iddia edilen sınıf öğretmeni 53 yaşındaki Bülent Ö. tutuklandı.

Doğan Haber Ajansı'nda (DHA) yer alan habere göre, kız öğrencilerin velileri, son zamanlarda çocuklarının davranışlarının değiştiğini fark etti. Değişikliğe anlam veremeyen 6 kız öğrencinin velisi okula giderek okul yönetimine durumu anlattı.

Yapılan araştırmada kız öğrencilerinin cinsel tacize maruz kaldığı anlaşıldı. Okul yönetimin bilgi vermesi üzerine başlatılan soruşturmada psikolog eşliğinde Emniyet Müdürlüğü'ne ifade veren öğrenciler sınıf öğretmeni B.Ö.'nün cinsel tacizde bulunduğunu söyledi. Gözaltına alınan Ö., sorgusunun ardından sevk edildiği adliyede tutuklandı.