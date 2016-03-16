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Karaman'da çocuklara tecavüz ettiği iddia edilen öğretmenin 350 yıl hapsi istendi

Ensar Vakfı ve KAİMDER hakkında da denetleme kararı verildi

16 Mart 2016 20:24

Karaman’da Ensar Vakfı ve Karaman Anadolu İmam Hatip ve İmam Hatip Lisesi Mezunları ve Mensupları Derneği'ne (KAİMDER) yakın kişilerin kiraladığı evlerde kalan 10 öğrenciye tecavüz ettiği iddiasıyla tutuklanan sınıf öğretmeni 54 yaşındaki Muammer B. hakkında 350 yıl hapis istemiyle dava açıldı. Karaman Cumhuriyet Başsavcılığı yaptığı açıklamada, medyaya yansıyanın aksine 45 çocuğun değil, 10 çocuğun istismara uğradığının kanaatine varıldığını belirtti.

4 Mart'ta tutuklanan Muammer B. hakkında Karaman Ağır Ceza Mahkemesi'ne sunulan 14 sayfalık iddianamede, 'çocuğun cinsel istismarı', 'hürriyetten yoksun bırakma' ve 'çocuğu müstehcen yayınları okumaya ve seyretmeye teşvik' suçlamaları yer aldı.

 

Vakıf ve derneğe denetim

 

Soruşturmayı yürüten Cumhuriyet Başsavcılığı'nın, Ensar Vakfı hakkında Vakıflar Bölge Müdürlüğü'ne, KAİMDER için de Karaman Valiliği Dernekler İl Müdürlüğü'ne yazı göndererek, vakıf ve derneğin denetlenip sonucun savcılığa bildirilmesinin istendiği öğrenildi.

 

''Savcı görevden alındı'' iddiası yalanlandı

 

Karaman Cumhuriyet Başsavcılığı, soruşturmayı yürüten Cumhuriyet Savcısı Murat Ünal'ın, Adalet Bakanı Bekir Bozdağ tarafından görevinden alındığı yönünde sosyal medyada çıkan haberlerin, gerçeği yansıtmadığını ve savcı Ünal'ın, görevinin başında olduğu ve soruşturmayı bizzat kendisinin yürüttüğünü açıkladı.

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