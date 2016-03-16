Aydın'da 6 kız öğrenciye cinsel saldırıyla suçlanan hizmetli tutuklandı!

Karaman’da Ensar Vakfı ve Karaman Anadolu İmam Hatip ve İmam Hatip Lisesi Mezunları ve Mensupları Derneği'ne (KAİMDER) yakın kişilerin kiraladığı evlerde kalan 45 çocuğa tecavüz iddialarının yankıları sürerken, bir çocuğa cinsel istismar haberi de Aydın’ndan geldi. Nazilli ilçesindeki Derebaşı Mahallesi’ndeki Çaylı Ortaokulu’nda hizmetli M.Ş.’nin 6 kız öğrenciye cinsel istismarda bulunduğu öne sürüldü. Evli ve bir çocuk babası M.Ş tutuklandı.

İlçeye 23 kilometre uzaklıktaki kırsal Derebaşı Mahallesi’ndeki Çaylı Ortaokulu’nda hizmetli M.Ş.’nin cinsel istismarda bulunduğu öne sürülen 6 çocuk, durumu rehber öğretmenlerine anlattı. Rehber öğretmen, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’nü bilgilendirdi. Hakkında idari soruşturma başlatılan M.Ş.’ye görevden el çektirildi. Hakkında yapılan suç duyurusunun ardından gözaltına alınan M.Ş tutuklanarak hapishaneye gönderdildi.