T24 LogoT24 Logo
Gündem

Aydın'da 6 kız öğrenciye cinsel saldırıyla suçlanan hizmetli tutuklandı!

Evli ve bir çocuk babası M.Ş tutuklandı

16 Mart 2016 14:18

Karaman’da Ensar Vakfı ve Karaman Anadolu İmam Hatip ve İmam Hatip Lisesi Mezunları ve Mensupları Derneği'ne (KAİMDER) yakın kişilerin kiraladığı evlerde kalan 45 çocuğa tecavüz iddialarının yankıları sürerken, bir çocuğa cinsel istismar haberi de Aydın’ndan geldi. Nazilli ilçesindeki  Derebaşı Mahallesi’ndeki Çaylı Ortaokulu’nda hizmetli M.Ş.’nin 6 kız öğrenciye cinsel istismarda bulunduğu öne sürüldü. Evli ve bir çocuk babası M.Ş tutuklandı.

İlçeye 23 kilometre uzaklıktaki kırsal Derebaşı Mahallesi’ndeki Çaylı Ortaokulu’nda hizmetli M.Ş.’nin cinsel istismarda bulunduğu öne sürülen 6 çocuk, durumu rehber öğretmenlerine anlattı. Rehber öğretmen, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’nü bilgilendirdi. Hakkında idari soruşturma başlatılan M.Ş.’ye görevden el çektirildi. Hakkında yapılan suç duyurusunun ardından gözaltına alınan M.Ş tutuklanarak hapishaneye gönderdildi.

ETİKETLER

karamanensar vakfıtecavüzaydınnazilliortaokulcinsel istismarmilli eğitim müdürlüğü

İlgili Haberler

Karaman'da korkunç iddia: Onlarca öğrenciye tecavüz eden öğretmen tutuklandı!

Tutuklamayı doğrulayan yetkililer, gizlilik kararı nedeniyle açıklama yapmadı

Karaman'da 'tecavüzcü öğretmen' infiali; sekiz öğrenciye tecavüzün saptandığı iddia ediliyor

Tutuklamayı doğrulayan yetkililer, gizlilik kararı nedeniyle açıklama yapmadı

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Deve krizi: Her şey Avustralya'ya 24 deve getirilmesiyle başladı...

Sabah yazarından ‘bekârlık’ vergisi önerisi: Çocuk yapma, kedi sev, dizi...

Hakan Şükür ABD'de Uber şoförü oldu ...

Şarkıcı Akon resmi olarak kendi şehrini kurdu; para birimi 'Akoin'...

5 belediye başkanı AKP'ye katıldı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24