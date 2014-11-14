Sinemalarda bu hafta hangi filmler var?

Sinemalarda bu hafta gerilim, korku, dram, komedi, polisiye, animasyon, fantastik türünde 5'i yerli 8 film vizyonda.

1. Deliha

Deliha, hikayesinin merkezine saf, temiz kalpli ama bir o kadar da deli dolu olan Zeliha'yı alıyor. Zeliha, arkadaşlarıyla bir gün fal baktırmaya gidiyor ve hayatının aşkını çok yakında bulacağını duyunca hayatı tamamen bunun üzerine kurulu hale geliyor. Aynı gün mahallede bir fotoğrafçı dükkanı açılıyor. Oldukça yakışıklı olan Şirinceli Cemil ve kardeşi Cemal de dükkanın sahipleri.10 saniyede merdivenleri inerse hayatının aşkını bulabileceğine inanan ve mahallelinin diline "Deliha" diye düşen genç kadın, dükkana adeta dalıyor ve işler komik bir şekilde karışmaya başlıyor.

Yönetmenliğini Hakan Algül'ün üstlendiği ve başrolde Yalan Dünya dizisi ile parlayan Gupse Özay'ın yer aldığı komedi türündeki filmin yapımcılığını da bu türde kendisini ispatlamış olan Hakan Algül üstleniyor.

2. Evliya Çelebi ve Ölümsüzlük Suyu

Eskilerin deyimiyle Ab-ı Hayat’ın, yani Ölümsüzlük Suyu'nun peşinde olan gezgin Evliya Çelebi'nin tek arzusu dünyanın her yerini gezebilecek kadar uzun yaşamaktır. Fakat 1600'lü yıllarda Nil Nehri kıyısında ölümsüzlük suyuna ulaşan Evliya Çelebi'yi kötü sürprizler beklemektedir. Kötü kraliçe, Evliya Çelebi'yi cezalandırır ve Çelebi uzun bir uykuya dalar. Uyandığındaysa kendisini günümüz İstanbul'unda buluverir! üstelik 400 yıl önce suyu beraber içtiği dostu kaz da yanındadır. Fakat kötü kraliçe, asırlar ötesinden gelip Evliya Çelebi’nin yakasını İstanbul’da rajat bırakmayacaktır.

Film, 1600'lü yıllarda yaşamış, tarihimizin en önemli figürlerinden biri olan ve yaşadığı süre boyunca edindiği gözlemleri Seyahatnâme ismini verdiği önemli kaynakta bir araya getiren Evliya Çelebi'yi konu ediniyor. Animasyon türündeki filmin yönetmenliğini, gişe rekorları kıran Fetih 1453 filminin görsel efektlerinde imzası bulunan Serkan Zelzele yürütürken, seslendirme kadrosunda Haluk Bilginer'in yanı sıra Cengiz Küçükayvaz, Nurseli İdiz, Murat Cemcir ve Ahmet Kural gibi aşinası olduğumuz sesler yer alıyor.

3. Salak ile Avanak Geri Dönüyor

Gülünç maceraları ve akıl almaz düşünceleriyle izlediğimiz Lloyd Christmas ve Harry Dune yeni bir serüvenle karşımızda. İkili bu kez bir çocuğu aramaktadır. O zamana kadar Harry, bir kız çocuğu olduğundan habersizdir. Bu onun için çok önemli bir hale gelir çünkü böbreğiyle ilgili yaşadığı sağlık sorununu çözmesi gerekmektedir. Öte yandan arkadaşı Lloyd, Mary tarafından reddedildiği için neredeyse "koma"lık haldedir. Yollara değişik bir araçla düşen ikili, Gözlem altında tutulmaları gerektiği akıl hastanesinden kaçarlar. Kilometrelerce yol kat ettikten sonra da birden kendilerini tahmin etmedikleri bir yerde bulurlar. Yalnızca zeki insanların oluşturduğu bir zirvenin ortasına düşüverirler. İkili yıllar sonra ortalığı karıştırmaya tüm hızlarıyla devam eder.

4. Gece

Yönetmenliğini Erden Kıral'ın üstlendiği filmin başrollerini Nurgül Yeşilçay ve Mert Fırat paylaşıyor. Bir bölümü İzmir'de geçen hikayede köylerinden zorla göç ettirilen bir ailenin dramatik öyküsü beyazperdeye taşınıyor. Süsen, ailesinin söylediklerini dinlemez ve onlara sırt çevirerek Yusuf ile evlenir. Fakat hiçbir şey hayal ettiği gibi değildir.Süsen, dağılmış bir ailenin kızıdır. Babası İzmir'e taşınmalarından itibaren evi terk eder, ağabeyi Zahit de eve uğramaz olur. Süsen etrafında gelişen olaylardan çok etkilenir ve yeni bir hayata başlamak için çocukluk aşkı Yusuf ile hayatını birleştirir. Ancak evlenmek onun için kurtuluş değildir. Zamanla artan sorumluluklar ve birlikte yaşamaya uyum sağlamada sorunlar yaşarlar. Yusuf, evlendikten sonra süsen'in tanıyıp sevdiği adam olmaktan çok uzaklaşmıştır. Yine de beraber adım attıkları bu yeni hayata uyum sağlamak için birbirlerine ihtiyaçları vardır ve zorluklara birlikte karşı koymak zorundadırlar.

Kadrosunda ayrıca Vildan Atasever, Teoman Kumbaracıbaşı, Hakan Karahan, Nur Sürer, Hakan Yufkacıgil, Ayça Damgacı ve İlyas Salman'ın da yer aldığı yapımın görüntü yönetmenliği ise usta isim Feza Çaldıran'a ait.

5. Kanunun Ötesinde

Zamanında New York Polis Departmanı'nda polis memurluğu yapan Matt Scudder artık orada olmasa da yeni bir olay yüzünden görevini sürdürmek zorunda kalır. Kenny Kristo adında bir eroin kaçakçısının karısı kaçırılarak vahşice öldürülmüştür. Olayı aydınlatmak Matt'e düşer fakat olayın içine girdikçe öldürülen kadının yalnız olmadığını fark eder. Kenny'nin karısı bir cinayet şebekesinin kurbanıdır ve şebeke kadınları akıl almaz işkenceler yaparak öldürmektedir. Araştırdığı olayın uzun bir zincirin yalnızca bir halkası olduğu fark eden Matt, New York'un arka sokaklarında dehşet saçan katilleri bulmak ve durdurmak için kolları sıvar.

6. Gizli Yüzler

Zeynep ve Deniz iki yakın arkadaştır ve ikisinin de çok beğendiği bir eve taşınırlar. Yeni hayat başta iyi geliyor gibi görünse de Zeynep için durum zorlaşmaya başlar. Uyku sorunu gittikçe artar. Ayrıca evin içinde de bir türlü anlam veremediği tuhaf olaylar gelişmeye başlar. Tedavi de gören Zeynep, terapistine de bu kafa karıştırıcı durumdan bahseder. Kızı Pınar'ın özlemi onu öyle üzer ki bir şekilde eski eşini bulur ve onların mutluluğunu uzaktan gözetler. Öte yandan rüyaları gittikçe tuhaflaşır ve yaşlı bir adamı tekrar tekrar görmeye başlar. İlaçlar da işe yaramamaktadır. Pınar'ı da o kadar özlemektedir ki dayanamayıp eski kocası Fikret'ten onu görmek için izin ister. Fakat aldığı cevap oldukça sert olur. Kızının tuhaf davranışları da onu endişelendirmiştir. Psikiyatristi Zeynep'e odaklanacak başka bir şey bulmasını tavsiye eder ve genç kadın önceden severek yaptığı resme dönüş yapar. Ancak yine de Pınar'ı görme isteğinden vazgeçmez. Psikiyatristi olanları daha iyi anlamak için Zeynep'i izlemeye başladığındaysa şüpheli durumlar olduğunu anlar. Zeynep'in gözündeyse gerçek ve hayal çoktan birbirine tehlikeli bir şekilde karışmaya başlamıştır.

Sümeya Kökten'in yönetmenliğini yaptığı korku-gerilim türündeki filmin oyuncu kadrosunda Gülseven Yılmaz, Yeşim Ceren Bozoğlu ve François Vincentelli gibi isimler bulunuyor.

7. Annemin Şarkısı

Yaşadıkları köyden mecburen İstanbul'a göçen bir anne-oğul yerleştikleri Tarlabaşı semtinden de kentsel dönüşüm projesiyle çıkmak zorunda kalırlar. Ali, annesi Nigar'ın durumunun gittikçe kötüleştiğini görür. Bir gün köye geri dönmek üzere eşyaları toplayan Nigar, bir gün de kendini İstanbul'un sokaklarında gezerken bulur. Öte yandan da Ali'ye komşularının köye döndüğü konusunda ısrar eder. Ali, annesini mutlu etmek için onu yanından ayırmaz ve sürprizler yapar. Onun rüyalarına giren şarkının peşine birlikte düşerler. Bu sırada kız arkadaşı Zeynep, Ali'nin çocuğuna hamiledir. Ancak Ali'nin içinde bulunduğu durum, babalık haberiyle birlikte iyice zorlaşır.

Çekimleri İstanbul ve Doğubeyazıt’ta gerçekleştirilen filmin yönetmenliğini ilk uzun metrajlı filmine imza atan Erol Mintaş üstleniyor. Filmin başrollerinde Feyyaz Duman, Zübeyde Ronahi ve Nesrin Cavadzade paylaşıyor.

8. Dönüş

Dönüş, Avustralyalı yazar Tim Winton'ın hikayelerinden beyazperdeye uyarlandı. Her bir hikaye temel olarak birbirinden ayrılsa da ana hikaye; pişmanlık, arkadaşlık ve duygusallık gibi kavramları ele alıyor.

On sekiz farklı yönetmenin, yönetmenliğini üstlendiği filmin oyuncu kadrosunda Rose Byrne, Cate Blanchett, Hugo Weaving, Miranda Otto ve Callan Mulvey gibi isimler yer alıyor.