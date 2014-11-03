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Yaşam

Tiyatro ve sinema sanatçısı Recep Yener hayatını kaybetti

‘Dondurmam Gaymak’, ‘Entelköy Efeköy'e Karşı’ ve ‘Deli Yürek’ gibi yapımlarla tanınan sanatçı için Ses Tiyatrosu’nda tören düzenlenecek

03 Kasım 2014 20:14

Tiyatro ve sinema sanatçısı 58 yaşındaki Recep Yener, dün kalbine yenik düşerek hayatını kaybetti. Yener için 4 Kasım'da Ses Tiyatrosu'nda tören düzenlenecek.

Hürriyet’in haberine göre, Nâzım Oyuncuları arasında yer alan Recep Yener, iki gün önce sahnelenecek olan "Bir Halk Düşmanı" oyunundan önce fenalaşarak hastaneye kaldırıldı. Kalp krizi geçirdiği anlaşılan ve açık kalp ameliyata alınan Yener, dün yaşamını yitirdi.

Sanatçı Yener, "Dondurmam Gaymak", "Entelköy Efeköy'e Karşı", "Düttürü Dünya", "Neden Tarkovski Olamıyorum" isimli filmlerde ve "Deli Yürek", "Yasak" gibi televizyon dizilerinde de rol almıştı. Yener, en son iki hafta önce vizyona giren "Üç İki Bir... Kestik!" filminde baş roldeydi.

Recep Yener’in cenazesi, 4 Kasım Salı günü saat 12:00'da Ses Tiyatrosu'nda gerçekleştirilecek cenaze töreninin ardından Zincirlikuyu Mezarlığı’na defnedilecek.


 

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