Sinem Kobal'dan sonra annesi de Arda Turan'a sert çıktı

İspanya’nın Atletico Madrid takımında forma giyen milli futbolcu Arda Turan'ın Hülya Avşar'ın programına katılıp eski nişanlısı Sinem Kobal ile ilgili 'Sinem başka bir erkekle görüştüğü an benim için her şey bitmiştir” sözlerine üzerine Kobal'dan gelen Lütfen özel hayata saygı açıklamasından sonra annesi Nuray Kobal da Arda'yı ağır bir dille eleştirdi. Nuray Kobal, "Bir kadına çamur atarsanız, karşılığında bataklıkta boğulmaya hazır olun" dedi.

Beş yıllık ilişkisi boyunca Kobal'ı defalarca aldattığı iddiasıyla gündeme gelen Turan'ın yaptığı bu açıklama hem Sinem Kobal'ın annesi Nuray Kobal'ı üzdü. Anne Kobal, Aziz Nesin'in kadınlarla ilgili "Bir kadına ne verirseniz verin, onu daha da büyük hale getirir. Ona sperm verirseniz size çocuk verir, ona ev verirseniz size yuva verir, ona sebze verirseniz size yemek verir. Ona bir gülücük verirseniz size kalbini verir. Kendisine verileni çarpıp çoğaltarak geri verir. Bu yüzden ona çamur atarsanız, karşılığında bir bataklıkta boğulmaya hazır olun" şeklindeki sözleriyle ünlü futbolcuya tepki gösterdi.

Arda Turan, Hülya Avşar’ın sohbet programına konuk oldu. Genç futbolcu, evliliğin eşiğinden döndüğü Sinem Kobal’la ilgili soruları bu kez yanıtsız bırakmadı.

Turan, “Sinem’le evliliğinizi neden devamlı olarak ertelediniz, onun ahını almış olabilir misin?” sorusu üzerine “Kimin daha fazla, kimin daha az hata yaptığını konuşmak gereksiz olur. Biz evlilik planları yaparken ayrılma kararı aldık. Demek ki bitmesi daha hayırlıymış” dedi.

Hülya Avşar’ın “Ne senin Sinem’e, ne de Sinem’in sana olan sevgisinin bittiğine inanıyorum” sözleri üzerine de Turan, şöyle konuştu: “Üzerimde emeği geçen herkes benim için değerlidir. Buna Sinem de dahil.

Ama ben bazı şeyleri kabul edebilen bir adam değilim. Sinem başka bir erkekle görüştüğü an benim için her şey bitmiştir. Bundan sonra tek arzum, Sinem’in mutlu olmasıdır.”

Turan, konuyu şu sözlerle noktaladı: “Sinem, kadınlık gururu ve inadıyla farklı bir tercih yaptı. Onu bir başkasıyla görüştüğünü görünce canımın yandığı söylemek zoruma gitmiyor. Ama bu konuşmanın fazlası bana zarar verir.”