Sinem Kobal'dan Arda Turan'a: Lütfen biraz saygı

Eski sevgilisi Arda Turan’ın “Sinem başka bir erkekle görüştüğü an benim için her şey bitmiştir” sözleriyle ilgili konuşan Sinem Kobal, “Benim özel hayatım ile ilgili susma tercihim kişilere söz hakkı vermemeli ama ne yazık ki üzerine hala konuşuluyor. Benim için bu ilişki 1,5 yıl önce bitmiştir” dedi.

Kobal, “Biten ilişkinin ardından ben suskunluğumu koruyup, yaşananlara ne olursa olsun saygı duysam da hala üzerine konuşulması, bu tarz haberlerle uyanmak, hayatımın sorgulanır halde olması beni oldukça rahatsız etmektedir. Lütfen biraz saygı” diye konuştu.

İspanya’nın Atletico Madrid takımında forma giyen milli futbolcu Arda Turan'ın Hülya Avşar'ın programına katılıp eski nişanlısı Sinem Kobal ile ilgili 'Sinem başka bir erkekle görüştüğü an benim için her şey bitmiştir. Bundan sonra tek arzum, Sinem’in mutlu olmasıdır.” demesi üzerine gözler Kobal'ın üzerine çevrildi.

Sinem Kobal Arda Turan'ın açıklamalarına sessiz kalmadı Instagram hesabı üzerinden karşılık verdi.

Benim özel hayatım ile ilgili susma tercihim kişilere söz hakkı vermemeli ama ne yazık ki üzerine hala konuşuluyor. Benim için bu ilişki 1,5 yıl önce bitmiştir. Biten ilişkinin ardından ben suskunluğumu koruyup, yaşananlara ne olursa olsun saygı duysam da hala üzerine konuşulması, bu tarz haberlerle uyanmak, hayatımın sorgulanır halde olması beni oldukça rahatsız etmektedir. Lütfen biraz saygı.