T24 LogoT24 Logo
Magazin

Sinem Kobal'dan Arda Turan'a: Lütfen biraz saygı

'Benim için bu ilişki 1,5 yıl önce bitmiştir'

04 Ocak 2015 00:53

Eski sevgilisi Arda Turan’ın “Sinem başka bir erkekle görüştüğü an benim için her şey bitmiştir” sözleriyle ilgili konuşan Sinem Kobal, “Benim özel hayatım ile ilgili susma tercihim kişilere söz hakkı vermemeli ama ne yazık ki üzerine hala konuşuluyor. Benim için bu ilişki 1,5 yıl önce bitmiştir” dedi.

Kobal, “Biten ilişkinin ardından ben suskunluğumu koruyup, yaşananlara ne olursa olsun saygı duysam da hala üzerine konuşulması, bu tarz haberlerle uyanmak, hayatımın sorgulanır halde olması beni oldukça rahatsız etmektedir. Lütfen biraz saygı” diye konuştu.

İspanya’nın Atletico Madrid takımında forma giyen milli futbolcu Arda Turan'ın Hülya Avşar'ın programına katılıp eski nişanlısı Sinem Kobal ile ilgili 'Sinem başka bir erkekle görüştüğü an benim için her şey bitmiştir. Bundan sonra tek arzum, Sinem’in mutlu olmasıdır.” demesi üzerine gözler Kobal'ın üzerine çevrildi.

Sinem Kobal Arda Turan'ın açıklamalarına sessiz kalmadı Instagram hesabı üzerinden karşılık verdi.

Benim özel hayatım ile ilgili susma tercihim kişilere söz hakkı vermemeli ama ne yazık ki üzerine hala konuşuluyor. Benim için bu ilişki 1,5 yıl önce bitmiştir. Biten ilişkinin ardından ben suskunluğumu koruyup, yaşananlara ne olursa olsun saygı duysam da hala üzerine konuşulması, bu tarz haberlerle uyanmak, hayatımın sorgulanır halde olması beni oldukça rahatsız etmektedir. Lütfen biraz saygı.

 

ETİKETLER

sinem kobalarda turanilişkisaygı

İlgili Haberler

Arda Turan'dan Sinem Kobal açıklaması

'Ben bazı şeyleri kabul edebilen bir adam değilim'

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

28 oyunculu Laz Kit filmini sadece 27 kişi izledi...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

İddia: "Lahiti çaktırmadan alın götürün" diyen AKP'li belediye başkanı videosu...

Sözcü yazarı Muratoğlu: Evlenmeyelere kayyum atanır mı, bekârlık vergisi getirilir...

Bakan Selçuk: Asgari ücret jestimiz 75 lira...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24