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Arda Turan'dan Sinem Kobal açıklaması

'Ben bazı şeyleri kabul edebilen bir adam değilim'

03 Ocak 2015 09:25

İspanya'nın Atletico Madrid takımında forma giyen milli futbolcu Arda Turan, yılbaşı için geldiği Türkiye’de Hülya Avşar’ın programına konuk oldu. Genç futbolcu, evliliğin eşiğinden döndüğü Sinem Kobal’la ilgili soruları bu kez yanıtsız bırakmadı. Turan, “Sinem’le evliliğinizi neden devamlı olarak ertelediniz, onun ahını almış olabilir misin?” sorusu üzerine “Kimin daha fazla, kimin daha az hata yaptığını konuşmak gereksiz olur. Biz evlilik planları yaparken ayrılma kararı aldık. Demek ki bitmesi daha hayırlıymış” dedi.

Hülya Avşar’ın “Ne senin Sinem’e, ne de Sinem’in sana olan sevgisinin bittiğine inanıyorum” sözleri üzerine de Turan, şöyle konuştu: “Üzerimde emeği geçen herkes benim için değerlidir. Buna Sinem de dahil. Ama ben bazı şeyleri kabul edebilen bir adam değilim. Sinem başka bir erkekle görüştüğü an benim için her şey bitmiştir. Bundan sonra tek arzum, Sinem’in mutlu olmasıdır.”

Turan, konuyu şu sözlerle noktaladı:

“Sinem, kadınlık gururu ve inadıyla farklı bir tercih yaptı. Onu bir başkasıyla görüştüğünü görünce canımın yandığı söylemek zoruma gitmiyor. Ama bu konuşmanın fazlası bana zarar verir.”

 

 

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