Sinem Kobal İbrahim Çelikkol birlikteliğinden ilk fotoğraf

Sinem Kobal, eski nişanlısı Arda Turan’ın Diyar Onar’la birlikte olduğu iddialarının ardından, yeni sevgilisi İbrahim Çelikkol’la ilk fotoğrafını yayınladı.

Arda Turan’dan sonra İbrahim Çelikkol’la birlikte olan Sinem Kobal, yeni ilişkisiyle ilgili haberleri uzun süre doğrulamadı. Çelikkol’un köpeğiyle verdiği pozları sosyal medyada paylaşmasına rağmen, sevgilisiyle fotoğraflarını yayınlamaktan da kaçındı. Ta ki Turan’ın da başka biri ile birlikte oldğu yönünde çıkan iddialara kadar.

Arda Turan’ın adı, birkaç gün önce Diyar Onar’la birlikte olduğu iddiasıyla magazin manşetlerine taşındı.

Bu haberlerin hemen ardından Sinem Kobal’dan sürpriz bir fotoğraf geldi. Kobal, İbrahim Çelikkol’la ilk fotoğrafını Instagram’daki takipçileriyle paylaştı.

Arda Turan ve Diyar Onar’ın aynı masada görüldüğü bu kare de Instagram’da paylaşıldı.