Sinem Kobal'dan ayrılan Arda Turan yeni bir birliktelik mi yaşıyor?

Sinem Kobal’la evliliğin eşiğinden dönen Arda Turan’ın Diyar Onar’la birlikte olduğu öne sürüldü. İddianın sahibi, Survivor yarışması üle ünlenen Duygu Çetinkaya.

“Söylemezsem Olmaz” adlı magazin programının sunucularından Duygu Çetinkaya, dünkü yayında İspanya’nın Atletico Madrid takımında top koşturan Arda Turan’la ilgili bir açıklama yaptı. Çetinkaya, genç futbolcunun Diyar Onar’la aşk yaşadığını öne sürerek, “Arda Turan geçtiğimiz günlerde bir mekândaydı. Ben de o mekâna gittim. Kapının önünde selamlaştık. Arda çevresindekilere yanındaki kişiyi ‘Kız arkadaşım’ diye tanıştırdı. Yanındaki kişi, sosyetik güzel Diyar Onar’dı” ifadelerini kullandı.

Cemiyet hayatında ön planda olduğu öne sürülen Diyar Onar, Bilkent Üniversitesi Ekonomi Bölümü mezunu. Sunuculuk ve diksiyon dersleri de alan Onar’ı Turan’la arkadaşı Aslışah Alkoçlar’ın tanıştırdığı iddialar arasında.