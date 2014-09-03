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Diyar Onan'dan Arda Turan açıklaması

Sinem Kobal'dan ayrılan Arda Turan'ın Bilkent Üniversitesi Ekonomi Bölümü mezunu Diyar Onar ile birlikte olduğu öne sürülmüştü

03 Eylül 2014 10:29

İspanya'nın Atletico Madrid takımında top koşturan milli futbolcu Arda Turan’la aşk yaşadığı öne sürülen Diyar Onar, iddiaya ilişkin,  "Arda'yla sadece arkadaşız" dedi. 

Hürriyet'te yer alan habere göre, Survivor yarışmasıyla ünlenen Duygu Çetinkaya’nın, Arda Turan’ın çevresine “Kız arkadaşım” diye tanıttığını ileri sürdüğü Diyar Onar, genç futbolcuyla "sadece arkadaş" olduklarını belirterek şunları söyledi:

“Haberlere konu edildiği gibi bir durum söz konusu değil. Arda benim arkadaşım. Birbirimizi uzun zamandır tanıyoruz, birçok ortak arkadaşımız var. Haberler üzerine çok fazla yorum yapmak istemiyorum. Çünkü böyle bir duruma alışık değilim.”

Diyar Onar, Arda Turan’la birlikte Tarabya’daki bir mekânda Cengiz İmren’i dinlerken çekilen fotoğrafı hakkında ise “Arkadaşlarımla dışarı çıkabilirim. Gerçekten bu konuda yorum yapmak istemiyorum” dedi.

Diyar Onar’ı Arda Turan’la arkadaşı Aslışah Alkoçlar’ın tanıştırdığı öne sürülmüştü.

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