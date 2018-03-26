Sincar'da "Irak'tan bir yetkili görüşmeye gelecek" noktasına nasıl gelindi?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dün operasyonların başladığını duyurduğu Sincar kentindeki durumu görüşmek üzere Irak’tan bir yetkilinin Türkiye’ye geleceğini söyledi. Türkiye’nin Suriye’nin kuzeybatısında sürdürdüğü Zeytin Dalı Harekâtı kapsamında Afrin kent merkezine girilmesinin ardından Sincar, Menbiç'le birlikte gözlerin çevrildiği bir diğer şehir olmuştu.

Türk Silahlı Kuvvetleri’nin Afrin kent merkezine girmesinin ardından Zeytin Dalı Harekâtı’nı genişletme sinyali veren Erdoğan, "Merkezi yönetime söyledik. Dedik ki bakın burada ikinci bir Kandil ihdas ediliyor. Neresi o ikinci Kandil? Sincar. Eğer bu işi halledecekseniz siz halledin. Eğer halledemiyorsanız biz hemen bir gece ansızın Sincar'a da gireriz. Oradaki PKK'lıları da temizleriz” ifadelerini kullanmıştı.

Türkiye Dışişleri Bakan Yardıcısı Ahmet Yıldız’la Bağdat’ta gerçekleştirdiği görüşmenin ardından Irak Dışişleri Bakanı İbrahim El Caferi’nin ofisinden yapılan açıklamada ise, Irak'ın 'komşu ülkelerden askeri operasyon düzenleyen herhangi bir gücün toprakları üzerindeki varlığına izin vermeyeceği’ kaydedildi. Irak hükümetinin, Türk güçlerinin Irak sınır ihlalini kabul etmediğini söyleyen Caferi, Bağdat ile Ankara arasında uzun süredir gerilime sebep olan Başika Kampı'ndaki Türk birliklerinin çekilmesi talebini de yineledi.

Türkiye ile Irak arasında Sincar konusundaki ‘anlaşmazlık’ sürerken, Kürdistan Topluluklar Birliği’nden (KCK) de gündemi etkileyen bir açıklama geldi. PKK’ya yakınlığıyla bilinen ANF’ye yapılan yazılı açıklamada, Irak’ın kuzeyindeki Sincar kentinde bulunan ve IŞİD tarafından katledilen Ezidilerin güvenliğini sağlamak adına kente giren PKK'nın, tehdidin ortadan kalkmasının ardından güçlerini kentten çekeceğini duyuruldu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan da Sincar konusunu pazar günü partisinin Trabzon il kongresi öncesinde yaptığı konuşmada yeniden gündeme getirdi ve "Afrin ile bu iş bitmeyecek dedik. Niye bu PKK'lılar Sincar'a doğru gittiler o zaman Sincar'a da gireceğiz dedim. Şimdi oraya da operasyonlar başladı. İçeride, dışarıda teröristler ile mücadele. Derdimiz teröristler” dedi.

Cumhurbaşkanı'nın bu açıklaması ile ilgili konuşan Iraklı askeri yetkililer ise böyle bir sınır ötesi operasyonun olmadığını söyledi. Irak Müşterek Harekat Komuta Merkezi'nden yapılan açıklamada, "Ninova, Sinjar ve sınır bölgelerinde kontrol Irak güçlerindedir” ifadelerine yer verildi.

Her ne kadar PKK’nın açıklamasıyla ilgili olarak NTV’ye konuşan güvenlik kaynakları çekilme iddialarının Ankara’da karşılık bulmadığını savunarak, “Terör örgütü Afrin'den sonra Sincar'a operasyon yapılmasını engellemek için böyle bir iddianın yayılmasına neden oldu” iddiasında bulunsa da; pazar günü Anadolu Ajansı’na konuşan Irak Ortak Operasyonlar Komutanlığı Sözcüsü Tümgeneral Yahya Resul, 15'inci Tugay'a bağlı birliklerin, Sincar ilçesi ve Sinun kasabasına geçip ağır silahlarla bölgede konuşlandığını ifade etti. Resul, ordu güçlerinin dün PKK'nın Sincar'dan çekildiği bölgelere konuşlandığını ifade etti.

Sincar konusunda son açıklama ise yine Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan geldi. Bulgaristan'ın Varna kentindeki AB-Türkiye zirvesine gitmeden önce Atatürk Havalimanı'nda gündeme dair değerlendirmelerde bulunan Erdoğan, şunları söyledi:

"Dün akşam itibarıyla Irak merkezi yönetiminin Sincar'a yönelik bazı operasyon girişimlerini ben de doğrusu istihbarat örgütümüzden aldım fakat bunun netice itibarıyla tamamıyla bittiği konusunda takipteyiz. Kısmi müdahaleri olmuş olabilir, bugün de bir yetkili Irak'tan bu konularla ilgili Türkiye'ye gelecek, müsteşar ile görüşmeleri olacak. Temennimiz odur ki, Irak gerçekten Sincar'da bu operasyonu hakkıyla versin. Bunu başarmakta sıkıntı varsa burada da ikili görüşmemizi yapalım, gereğini de Sincar'da biz yaparız. Çok fazla tahammülümüz yok."