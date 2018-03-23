T24 LogoT24 Logo
Gündem

NTV: PKK'nın Sincar'dan çekildiği iddiaları doğru değil

"Terör örgütü Afrin'den sonra Sincar'a operasyon yapılmasını engellemek için böyle bir iddianın yayılmasına neden oldu"

23 Mart 2018 21:17

Kürdistan Topluluklar Birliği (KCK) tarafından yapılan, ‘PKK’nın Irak’ın Sincar kentinden çekildiği’ açıklamasının gerçeği yansıtmadığı kaydedildi. NTV’ye konuşan güvenlik kaynakları, KCK açıklamasının Türkiye’nin olası bir Sincar operasyonunun önüne geçmeyi amaçladığını savundu. 

NTV'de konuya dair yer alan haberde, "Çekilme iddiaları Ankara'da karşılık bulmadı. Güvenlik kaynakları terör örgütü PKK'nın Sincar'da YBŞ adını taşıdığını söyledi. Kaynaklara göre, terör örgütü Afrin'den sonra Sincar'a operasyon yapılmasını engellemek için böyle bir iddianın yayılmasına neden oldu" dendi. 

PKK'ya yakınlığıyla bilinen ANF tarafından aktarılan ve Orta Doğu'da yayın yapan Middle East Eye internet sitelerinde yer alan KCK açıklamasında, Irak’ın kuzeyindeki Sincar kentinde bulunan ve IŞİD tarafından katledilen Ezidilerin güvenliğini sağlamak adına kente giren PKK güçlerinin, tehdidin ortadan kalkmasıyla birlikte kentten çekileceği duyurulmuştu. Açıklamada, “Ezidileri herhangi bir kaynaktan gelen saldırılara karşı Bakur, Rojava, Başur ve Irak’ta bulunmamız tartışmaya açık değil. Gerilla güçleri, Ezidileri soykırımdan kurtarmak için Sincar’a müdahale etti. Bu hedefe ulaşmanın güveniyle, gerillalar Sincar’dan şekilecek” denmişti. 

ETİKETLER

sincarpkkgeri çekilme

İlgili Haberler

Irak'tan Erdoğan'ın "Sincar'a gireriz" açıklamasına tepki

Irak Dışişleri Bakanı Caferi olası bir müdahaleye izin vermeyeceklerini söyledi

PKK'nın Sincar'dan çekileceği duyuruldu

KCK'dan yapılan açıklamada, Ezidilere yönelik tehdidin ortadan kalktığı kaydedildi

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Canlı yayındaki seviyesiz tartışma sosyal medyada tepki çekti...

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Kıdem tazminatı emekli ikramiyesine mi dönüyor?...

Aslı Bekiroğlu, sosyal medyaya sızan fotoğrafların ardından ilk açıklamayı yaptı...

İstanbul Emniyeti'nden Fatih'te bekçilerin üzerini aramasına izin vermeyen vatandaşın darp...

Kulis: AKP Genel Başkanlığı için bir süredir Berat Albayrak’ın ismi...

Kraliyet ailesinden ayrılan Meghan Markle’ın yeni projesi belli oldu...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24