NTV: PKK'nın Sincar'dan çekildiği iddiaları doğru değil

Kürdistan Topluluklar Birliği (KCK) tarafından yapılan, ‘PKK’nın Irak’ın Sincar kentinden çekildiği’ açıklamasının gerçeği yansıtmadığı kaydedildi. NTV’ye konuşan güvenlik kaynakları, KCK açıklamasının Türkiye’nin olası bir Sincar operasyonunun önüne geçmeyi amaçladığını savundu.

NTV'de konuya dair yer alan haberde, "Çekilme iddiaları Ankara'da karşılık bulmadı. Güvenlik kaynakları terör örgütü PKK'nın Sincar'da YBŞ adını taşıdığını söyledi. Kaynaklara göre, terör örgütü Afrin'den sonra Sincar'a operasyon yapılmasını engellemek için böyle bir iddianın yayılmasına neden oldu" dendi.

PKK'ya yakınlığıyla bilinen ANF tarafından aktarılan ve Orta Doğu'da yayın yapan Middle East Eye internet sitelerinde yer alan KCK açıklamasında, Irak’ın kuzeyindeki Sincar kentinde bulunan ve IŞİD tarafından katledilen Ezidilerin güvenliğini sağlamak adına kente giren PKK güçlerinin, tehdidin ortadan kalkmasıyla birlikte kentten çekileceği duyurulmuştu. Açıklamada, “Ezidileri herhangi bir kaynaktan gelen saldırılara karşı Bakur, Rojava, Başur ve Irak’ta bulunmamız tartışmaya açık değil. Gerilla güçleri, Ezidileri soykırımdan kurtarmak için Sincar’a müdahale etti. Bu hedefe ulaşmanın güveniyle, gerillalar Sincar’dan şekilecek” denmişti.