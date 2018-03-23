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Dünya

PKK'nın Sincar'dan çekileceği duyuruldu

KCK'dan yapılan açıklamada, Ezidilere yönelik tehdidin ortadan kalktığı kaydedildi

23 Mart 2018 19:46

Kürdistan Topluluklar Birliği’nden (KCK) yapılan açıklamada, Irak’ın kuzeyindeki Sincar kentinde bulunan ve IŞİD tarafından katledilen Ezidilerin güvenliğini sağlamak adına kente giren PKK güçlerinin, tehdidin ortadan kalkmasının ardından güçlerini kentten çekeceğini duyurdu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, Afrin'in merkezine girilmesiyle birlikte Sincar’ı işaret etmesinin ardından yapılan açıklamada, PKK yanlısı güvenlik güçlerinin ise görev yapmaya devam edeceği kaydedildi. 

Middle East Eye’da yer alan habere göre, bir KCK Yürütme Konseyi Eşbaşkanlığı tarafından yapılan açıklamada, “Ezidileri herhangi bir kaynaktan gelen saldırılara karşı Bakur, Rojava, Başur ve Irak’ta bulunmamız tartışmaya açık değil. Gerilla güçleri, Ezidileri soykırımdan kurtarmak için Sincar’a müdahale etti. Bu hedefe ulaşmanın güveniyle, gerillalar Sincar’dan şekilecek” dendi. 

"Şengal çevresinde güvenlik sağlandığı için gerilla çekilecek"

PKK'ya yakınlığıyla bilinen ANF'nin de okurlarıyla paylaştığı açıklamada, "3 Ağustos 2014 koşullarının ortadan kalktığını, Ezidilerin artık örgütlü bir toplum olduğunu, Şengal ve çevresinde güvenliğin sağlandığını, bu nedenle gerilla güçlerinin çekileceği" kaydedildi. "Irak hükümetinin yaklaşımının ve Kürt halkının örgütlü toplum haline gelmesinin güvenlik kaygısını azalttığı" belirtilen açıklamada, şu ifadelere de yer verildi: 

"Öte yandan Türk devleti ve bazı güçlerin Kürtlerle Irak'ı karşı karşıya getirme çabası içinde olduğu görülmektedir. Irak devletinin Türk devletinin bu yönlü politikalarını dikkate almaması ve Ezidi halkının güvenliği ve özyönetimleri için duyarlılık göstermesi bizlerin Şengal'deki gerilla güçlerinin varlığını gözden geçirmemizi sağlamıştır."

Cumhurbaşkanı Erdoğan geçtiğimiz günlerde Irak yönetimine seslenerek "Eğer halledecekseniz siz halledin. Eğer halledemiyorsanız biz hemen bir gece ansızın Sincar'a da gireriz, oradaki PKK'lıları da temizleriz. Eğer dostsak, eğer kardeşsek bize gerekli kolaylığı sağlayacaksınız" demişti.

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