"Afrin'de yapılanın, Kandil ve Sincar'da da gerçekleştirilmesi planlanıyor"

Milliyet yazarı Serpil Çevikcan, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) ile birlikte Suriye'nin kuzeybatısında bulunan Afrin'e yönelik gerçekleştirdiği Zeytin Dalı Harekâtı'nda Ankara'nın yol haritasındaki önceliklerini yazdı. Önceki gün Afrin kent merkezinin ele geçirildiğini ve buradaki YPG'lilerin kaçışının 6 gün önce başladığını söyleyen Çevikcan, "Terör örgütünün Irak-Suriye bağının kesilmesi için batıda Afrin’de yapılanın, doğuda da Irak’taki örgüt üslerinin bulunduğu Kandil ve Sincar bölgesinde gerçekleştirilmesinin" Ankara'nın öncelikli hedefleri arasında olduğunu belirtti.

Serpil Çevikcan'ın, "Afrin’de neler olacak? Ankara’nın 3 hedefi" başlığıyla (20 Mart 2018) yayımlanan yazısı şöyle:

Ankara’nın yol haritasında Türkiye’de bulunan Afrinliler’in geri dönüşünün sağlanması, Menbiç’in terör örgütü üyelerinden arındırılması ve terör örgütünün Irak-Suriye bağının kesilmesi var

TSK, Özgür Suriye Ordusu ile birlikte, “girilmesi imkansız”, “dağlar geçilemez”, “YPG’lilerin sayısı çok yüksek” denilen Afrin’de kontrolü, benzer harekatlara göre çok kısa bir sürede, başarıyla sağladı.

Masadaki planlar, sahaya neredeyse birebir yansıtıldı. Artık sıra, Afrin’in içindeki faaliyetlerde. Ankara’daki güvenlik bürokrasisi, sivil ve askeri uzmanlarla Afrin’de yürütülecek faaliyetler başta olmak üzere, Türkiye’nin yol haritası konusunda konuşma imkanı buldum. Önce sıcak gündemle ilgili aldığım bilgileri aktarayım.

Aile görünümlü PKK’lılar

Örgütün, neredeyse bina bina yerleştiği Afrin’de büyük bir temizlik harekatı yapılması gerekiyor.

Bu süreçte en çok aile görünümünde olan PKK-YPG’liler endişe yaratıyor.

Sivillere zarar vermemek için büyük özen gösteren TSK’nın, ev ev tespit yapma zorunluluğu bulunuyor.

Örgütün ayrıca, suikast, pusu, intihar saldırıları deneyebileceğine yönelik istihbaratlar alınıyor.

Üç ayrı tuzaklama

Asıl tehlike ise tüneller, menfezler, irtibat güzergahlarındaki mayınlar ve el yapımı patlayıcılar.

Şu ana kadar temizlenen yerlerde karmaşık tuzaklamalarla karşılaşıldı.

ABD tipi, Rus tipi, DEAŞ’ın yaptığı tipte, üç ayrı tarzda tuzaklamalar, YPG’nin bağlantılarını da nitelikteydi.

Afrin’in altındaki Afrin

Afrin’de, keskin nişancıların çatı ve teraslardan saldırı düzenlemesi ve hemen sonra kaçabilmesi için, evlerin zeminlerinde tüneller oluşturulmuş. Tüneler, farklı bölgelere bağlanıyor. Uzmanlar, bu durumu, “Afrin’in altında bir Afrin daha var” diye ifade ediyor.

Kolluk gücü

TSK, temizlik ve normalleşme harekatını yürütüyor ancak öncelikli görevi organizasyon, çevre güvenliği ve sınırlardan sızmaların önlenmesi.

Kaynakların verdiği bilgiye göre, ÖSO ve yerel güçlerden hemen kolluk gücü oluşturulacak.

Asker ve polisten oluşacak kolluk gücü, TSK’nın eğitiminden geçirilerek, geniş kent merkezindeki ev ev temizlik için görevlendirilecek.

TSK ve Müşterek Görev Gücü’nün seçkin bomba imha uzmanları da sürekli alanda olacak ve ÖSO’yla birlikte temizlik faaliyetlerini yürütecek.

Kentteki asayişin sağlanması ve kolluk hizmetlerinin yürütülmesi için de kolluk gücünün hızla oluşturulması önem taşıyor.

Nereye kaçtılar?

Sorulardan biri, Afrin’de büyük bir kent savaşı vereceği söylenen örgütün, bir anda nasıl geri çekildiği.

Kaynaklar, örgüt militanlarının kaçışının 6 gün önce başladığının saptandığına dikkati çekiyor. Yakından izlenen bu kaçış faaliyeti, Kandil, Menbiç ve Fırat’ın doğusundaki örgüt yöneticilerinin görüşme trafiği sonrasında yaşanmış.

YPG’liler Afrin’den ele geçirilmesinden 3 gün önce kitlesel olarak çıkmaya başlamış.İstihbarat birimlerinin saptamalarına göre, harekat öncesinde Afrin ve çevresinde 8 bin YPG’li vardı.

Kandil, ara ara takviye kuvvetler gönderdi ancak bunların büyük bölümü geri dönmek zorunda kaldı.

İnfaz ettiler

Gelen takviyelerin bir bölümü çok önemsenen Bülbül, Raco ve Cinderes’e yönlendirildi ancak alanı bilmeyen militanlar geri dönmek istedi.

Örgütün, dönmekte ısrarcı olanların bir bölümünü infaz ettiği de saptanmış durumda. Afrin’deki YPG’liler, ağırlıklı olarak Tel Rifat bölgesi üzerinden Menbiç ve çevresine çekildi. Bir bölümü ise Halep’in kuzey bölgelerine geçti ancak bunların da Menbiç’e gitmesi bekleniyor.

Tel Rifat’a gözlem noktası

TSK, Afrin’in çevresindeki beldeleri de temizliyor.

Kritik noktalardan biri ise yakın zamana kadar YPG’lilerin de bulunduğu, Zeytin Dalı harekatı başladıktan sonra bulundukları alanları rejime bıraktıkları Tel Rifat.

Tel Rifat’ta, rejimle birlikte Rusya’nın hava üssü ve güçleri bulunuyor.

Kaynaklar, Rusya için büyük önem taşıyan, merkeze 17 km. mesafadeki bölgenin Ruslar’la hava sahası ve operasyon konusunda yapılan görüşmeler sırasında da gündeme geldiğine işaret etti.

Bu nedenle, Zeytin Dalı Harekatı’nın, Tel Rifat’a uzanması şimdilik beklenmiyor. Ancak Ankara, bölgede rejim güçlerinin de bulunduğundan hareketle, giriş-çıkışların kontrol altında tutulması gerektiğini düşünüyor.

Bu nedenle, olası sızmalara karşı, bölgeye kontrol noktaları, gözlem noktaları oluşturulacak. Böylece, olası canlı bomba eylemleri için sızma yapılabilecek bir bölge olarak görülen bu alanda da kontrol sağlanacak.

Bunun dışında, örgütün klasik vur-kaç eylemi yapacak imkanının kalmadığı, kaybettiği mevzilere dönme olasılığının bulunmadığı değerlendiriliyor.

Örgüt, sadece içeride bıraktıkları, kendini gizleyen militanlarının eylemlerinden medet umar hale gelmiş durumda.

ÖSO'nun kontrolü

Afrin’de kontrolün sağladığı pazar günü, Gaziantep’te yapılan toplantıda ÖSO’ya bağlı gruplardan 30 kişilik kent konseyi de seçildi.

Kamu düzeninin sağlanması açısından önem taşıyan bu toplantının zamanlaması, TSK’nın hızlı hareket etmek istediğini de ortaya koyuyor. Bölgede gündelik hayatın normale dönmesi, güvenlik güçlerinin işlerini en kısa sürede bitirmesine bağlı.

Tüm harekatı sivillere büyük hassasiyet göstererek yürüten Ankara, bu süreçte de “Afrin’in gerçek Afrinliler’e bırakılması” anlayışına zarar verecek hiçbir gelişme, oldu-bitti yaşanmasını istemiyor.

Bu nedenle ÖSO grupları da kontrol altında tutuluyor ve yakından izleniyor.

Afrin süreci, bu anlayışla tamamlanacak.

Ancak Türkiye’nin Suriye’nin kuzeyi ile ilgili endişeleri, terör koridoru Fırat’ın batısında kırılmış olsa da bitmiş değil.

Ankara'nın yol haritası

Ankara’nın yol haritasında öncelik var:

1 - Afrin’de kamu düzeninin sağlanması, imar-inşa faaliyetlerinin tamamlanarak, önce Afrin’den ayrılıp Suriye’nin başka bölgelerine geçenlerin sonra da Türkiye’de bulunan Afrinliler’in geri dönüşünün sağlanması.

2 - Menbiç’in terör örgütü üyelerinden arındırılması. Bu amaçla ABD ile dışişleri bakanları görüşmeden önce ikinci bir komite toplantısı yapılması düşünülüyor. Ankara, kendisini Menbiç konusunda sürekli oyalayan ABD’nin bölgeden YPG’lilerin arındırılması konusunda gün gün planlama yaparak, somut adım atmasını istiyor.

3 - Terör örgütünün Irak-Suriye bağının kesilmesi için batıda Afrin’de yapılanın, doğuda da Irak’taki örgüt üslerinin bulunduğu Kandil ve Sincar bölgesinde gerçekleştirilmesi.