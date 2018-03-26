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Irak Ordu Sözcüsü Resul: Sincar'da PKK'nın çekildiği bölgelerde güçlerimiz konuşlandı

PKK, 3 Ağustos 2014 tarihinde Sincar'da varlık göstermeye başlamıştı

26 Mart 2018 04:35

Irak ordusunun, PKK'nın Musul'un Sincar ilçesinde çekildiği bölgelere konuşlandığı bildirildi. 

Irak Ortak Operasyonlar Komutanlığı Sözcüsü Tümgeneral Yahya Resul, Anadolu Ajansı'na yaptığı açıklamada, 15'inci Tugay'a bağlı birliklerin, Sincar ilçesi ve Sinun kasabasına geçip ağır silahlarla bölgede konuşlandığını ifade etti. 

Resul, ordu güçlerinin dün PKK'nın Sincar'dan çekildiği bölgelere konuşlandığını söyledi.

 PKK, 3 Ağustos 2014 tarihinde IŞİD'in Sincar'daki Ezidilere saldırmasından sonra bölgede varlık göstermeye başlamıştı.

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