MHP'li muhalifler mahkemenin olağanüstü kurultay kararını nasıl yorumladı?

Ankara 12. Sulh Hukuk Mahkemesi MHP'de Olağanüstü Kurultay talebini kabul etti. Mahkemenin kararını değerlendiren Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, "Bu kararı temyiz edeceğimizi şimdiden alenen ifade etmek isterim. Zaten mahkemede tezimizi ifade ederken temel dayanağımız, alt mahkemenin karar vermemesi gerektiği yönündeydi" derken, MHP'li muhalifler kararı, "Vatanımıza, milletimize ve camiamıza hayırlı olsun. Ülkücü Hareket engellenemez" sözleriyle karşıladı.

MHP'li muhaliflerin karara ilişkin yaptığı açıklamalar şöyle:

Sinan Oğan: Kurultayın Mayıs ayında toplanmasını bekliyoruz

"Gönül isterdi ki Genel Başkan Devlet Bahçeli'nin onayı ile işleme konsaydı bu dilekçe, bize mahkeme kapıları gösterildi. Mahkemeyi baskı altına alma çabaları da sonuç vermemiştir. Çağrı heyetimiz gerekli talimatı alında süreç başlayacaktır. Bir hafta önce bir hafta sonra fark etmez, Mayıs ayı içinde Olağanüstü Kurultay'ın gerçekleşmesini bekliyoruz. "Temyize gideceğiz" gibi gerekçelerle bu sürecin önünü tıkamaya çalışmasınlar. Bir ay içinde kurultayı yapıp iktidara yürümeye başlayacağız. Devlet abimizden bizi çağırıp sükunetle danışma mekanizması oluşturmasını bekliyoruz"

Koray Aydın: Hiç kimse merak etmesin, emanet emin ellerdedir

"Ankara 12. Sulh Hukuk Mahkemesi’nin aldığı olağanüstü kurultay kararının Ülkücü Harekete hayırlar getirmesini niyaz ediyorum. Bu karar Türk demokratik hayatına ve yargının bağımsızlığı ilkesine ciddi bir katkı niteliğindedir. 548 üst kurul delegemizin ile Ülkücü camianın değişim ve iktidar beklentisi artık geri dönülemez bir aşamaya gelmiştir. Her vesileyle ifade ettiğimiz gibi bu beklentinin somut tezahürü olan ülkücü iradenin sonuna kadar takipçisi olacağız. Hiç kimse merak etmesin emanet ehil ellerdedir. Sahipsiz değildir. Süreç, tüzük kurultayımızın ve akabinde seçimli olağanüstü kurultayımızın gerçekleştirilmesi şeklinde gelişecektir. Bu sürecin kardeşlik ve özellikle ülküdaşlık hukukumuzu sağlamlaştırmasını iktidar yürüyüşmüzü hızlandırmasını Yüce Allah’tan niyaz ediyorum"

Meral Akşener: Adalet Mülkün temelidir