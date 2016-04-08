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Mahkeme MHP'de olağanüstü kurultay talebini kabul etti

Ümit Özdağ, Sinan Oğan, Koray Aydın ve Meral Akşener adaylığını açıklamıştı

08 Nisan 2016 18:20

Ankara 12. Sulh Hukuk Mahkemesi, MHP'de olağanüstü kurultay talebini kabul etti.  Ayhan Erel, Mehmet Bilgiç, Turan Yaldız ve Basri Can, olağanüstü kurultayı toplamak üzere çağrı heyeti olarak görevlendirildi.

MHP’de Genel Başkan Devlet Bahçeli’ye bayrak açan Meral AkşenerKoray Aydın ve Sinan Oğan, olağanüstü kurultay için mahkemeye başvurmuştu.

Genel başkanlığa adaylığını açıklayan isimlerden biri de Ümit Özdağ olmuştu.

 

Genel Merkez temyiz ediyor

 

Kararın ardından, MHP'nin avukatlarının, kurultay kararını mahkemeye taşıyacakları öğrenildi.

 

'İsabetli bir karar değil,
muhatabımız Yargıtay ya da AYM'dir'

 

MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, karar ilişkin ilk değerlendirmesinde, kararı doğru bulmadıklarını belirterek, "Hukuk adına isabetli bir karar olarak görmüyoruz. Temyize götüreceğiz" dedi.

Semih Yalçın, şunları söyledi:

"Şunu ifade edeyim, mahkemenin vermiş olduğu kararı hukuk adına isabetli bir karar olarak görmüyoruz. Bu kararı temyiz edeceğimizi şimdiden alenen ifade etmek isterim. Zaten mahkemede tezimizi ifade ederken temel dayanağımız, alt mahkemenin karar vermemesi gerektiği yönündeydi. Siyasi partilerin muhatabı Yargıtay’dır, Anayasa Mahkemesi’dir. Mahkeme bunu görmedi veya görmek istemedi. Genel merkezimizin yapacağı iş bir üst mahkemeden çözümü yargıda aramak üzere başvurmaktır."

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