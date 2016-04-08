MHP: Mahkemenin olağanüstü kurultay kararını Yargıtay'a taşıyoruz

12. Sulh Hukuk Mahkemesi'nin MHP'de olağanüstü kurultay talebini kabul etmesini değerlendiren Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, "Bu kararı temyiz edeceğimizi şimdiden alenen ifade etmek isterim. Zaten mahkemede tezimizi ifade ederken temel dayanağımız, alt mahkemenin karar vermemesi gerektiği yönündeydi" dedi.

Semih Yalçın, şunları söyledi:

“Şunu ifade edeyim, mahkemenin vermiş olduğu kararı hukuk adına isabetli bir karar olarak görmüyoruz. Bu kararı temyiz edeceğimizi şimdiden alenen ifade etmek isterim. Zaten mahkemede tezimizi ifade ederken temel dayanağımız, alt mahkemenin karar vermemesi gerektiği yönündeydi. Siyasi partilerin muhatabı Yargıtay’dır, Anayasa Mahkemesi’dir. Mahkeme bunu görmedi veya görmek istemedi. Genel merkezimizin yapacağı iş bir üst mahkemeden çözümü yargıda aramak üzere başvurmaktır."