Sinan Oğan: MHP Genel Başkanı olursam ilk icraatım genel merkeze balkon yaptırmak olacak

MHP genel başkan adayı Sinan Oğan, seçilmesi halinde MHP genel merkez binasına iktidar konuşması için balkon yapma sözü verdi. Sinan Oğan, MHP Genel Merkezi'nin mimarı Ahmet Vefik Alp ile görüşerek onay aldıklarını ve parti genel merkezinin dışına bir balkon yapacaklarını, iktidar konuşmasını da bu balkondan gerçekleştireceklerini kaydetti.

Ne olmuştu?

Ankara 12. Sulh Hukuk Mahkemesi, MHP'de olağanüstü kurultay talebini kabul etmişti. Ayhan Erel, Mehmet Bilgiç, Turan Yaldız ve Basri Can, olağanüstü kurultayı toplamak üzere çağrı heyeti olarak görevlendirildi. MHP’de Genel Başkan Devlet Bahçeli’ye bayrak açan Meral Akşener, Koray Aydın ve Sinan Oğan, olağanüstü kurultay için mahkemeye başvurmuştu. Genel başkanlığa adaylığını açıklayan isimlerden biri de Ümit Özdağ olmuştu.

Vatan’ın haberine göre, eski MHP Milletvekili Sinan Oğan, "Sayın Genel Başkan 19 senedir bu hizmeti sürdürüyor, biz kendisine teşekkür ediyoruz, ancak Sayın Genel Başkan yorulmuştur, bayrağı devretmesinin zamanı gelmiştir." dedi.

Sinan Oğan, bir otelde basın mensupları ile buluştuğu toplantıda, daha önce MHP Genel Başkanlığı için adaylığını açıkladığını anımsatarak, partisinde bundan sonra yaşanacak süreçle ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Mahkemenin, ülkücülerin beklentisi doğrultusunda karar verdiğini belirten Oğan, Çağrı Heyeti'nin de mahkemenin kararının tebliği ile çalışmalarına başlayacağını ifade ederek, şunları söyledi:

"Genel merkez yönetimi hep şunu ifade ediyordu, 'Bu arkadaşlarımız değil, 548 imza, 1000 imza dahi getirseler bize değil, mahkemelere müracaat etsinler. Biz de diyorduk ki 'Sayın Genel Başkanım, ülkücüler kurultay istiyor, 2 milyon 200 bin oy kaybını konuşmak istiyor, 80 vekili 5 ayda nasıl 40'a düşürdünüz bunu tartışmak istiyor. Bize mahkeme salonlarını değil, kurultay salonlarını gösterin. Bu kurultayda bu delegeler 10 ay önce sizi seçmişlerdi, isterseniz aday da olabilirsiniz, yine 10 ay önce olduğu gibi yine sizi seçeceklerdir' demiştik.

“Deniz bitti, kara göründü”

“Ancak görüyoruz ki genel merkezimiz hala aynı fikirde, genel merkezimiz hala mahkeme salonlarında partiyi bırakmaya devam etmeye çalışıyor ama denizin bittiğini, o anlamda artık karanın göründüğünü ifade etmek lazım. Genel merkezimizin çok itiraz edecekleri bir nokta yok çünkü Yargıtay’a taşısalar dahi Yargıtay süreci bu işlemi, infazı durduracak bir süreç değil." İyi bir hukuk ekibine sahip olduklarını ve derslerine iyi çalıştıklarını vurgulayan Oğan, "Hiç kimse Türk milliyetçilerinden bir kavga, bir bölünme, bir parçalanma beklemesin, kesinlikle ve kesinlikle kurultaya çok adaylı gideceğimiz halde, kurultaydan tek bir genel başkan seçerek çıkacağız ve MHP, kurultaydan çok daha güçlenerek çıkacaktır."

“2019’da ülkücü cumhurbaşkanı”

MHP'nin yeni bir vizyonu olacağını, basından kaçan değil diyalog kuran ve çevreden, kadına kadar her konuda projeler üreten bir parti yaratacaklarını anlatan Oğan, "2019'da bir ülkücü cumhurbaşkanı, meclis başkanı ve başbakanı olacak." ifadesini kullandı.

Oğan, AK Parti ile gelen balkon konuşmalarının, artık Türk siyasetinin bir parçası olduğunu, bunu kimin başlattığının değil, kimin devam ettireceğinin önemine değindi.

“Bahçeli yoruldu”

Sinan Oğan, bir gazetecinin, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin, "Yargıya gideceğiz, partiyi emanet edemeyiz" sözlerini anımsatması üzerine, partiyi emanet edecekleri kişinin yine ülkücü milliyetçi hareket mensuplarından seçileceğini aktardı.

Oğan, şunları söyledi:

"Siyasi partiler hizmet için vardır, siyasi partilerin genel başkanlığı da bir bayrak yarışıdır. Sayın Genel Başkan 19 senedir bu hizmeti sürdürüyor, biz kendisine teşekkür ediyoruz, ancak Sayın Genel Başkan yorulmuştur, bayrağı devretmesinin zamanı gelmiştir. Uygun bir kongre ortamını kendisi sağlamıyorsa, mahkeme kanalı ile bu sağlanacaktır ve yapılacaktır." “Alparslan Türkeş'in kızı Çağrı Türkeş'in de hemen yanında oturduğuna” işaret eden Oğan, "Türkeş soy ismi bu partide sonsuza kadar yaşatılacaktır, bundan da kimsenin şüphesi, endişesi olmasın."

Bir gazetecinin sorusu üzerine Ümit Özdağ, Süleyman Sazak gibi diğer isimleri dışlamadıklarını, kurultayda demokrasinin ve siyasi yarışın gerçekleşeceğini belirten Oğan, genel merkezin Yargıtay’a başvuracağını ancak tüm hukukçuların fikir birliği içinde olduğu konunun, "Yargıtay bir yandan bu itirazı görüşebilir ancak infazı durduracak herhangi bir durum söz konusu değildir" şeklinde değerlendirdiğini kaydetti.

Bazı teşkilatların feshedilmesinin üst kurul delegelerinin durumunu etkilemeyeceğini, sadece partiden tamamen ihraç durumunda delegeliğin düşeceğini ancak 548 imzayla başvuruda bulunduklarını anımsatan Oğan, "Ne yapacaklar, partinin yarısını ihraç mı edecekler?" diye sordu.

Bahçeli: Bu arkadaşlar nereden etkileniyor?

Devlet Bahçeli'nin "Bu arkadaşlar nereden etkileniyor" dediğini aktaran Oğan, "Nereden etkilendiğimiz belli, tabandan, il başkanlarımızdan, ilçe başkanlarımızdan, delegelerimizden, Türk milletinden etkileniyoruz." karşılığını verdi.

Bahçeli'ye seslenen Oğan, "Sayın Genel Başkanım, dört duvar arasından çıkın, toplumun içine girin, Türk milliyetçilerinin arasına dalın, siz de etkileneceksiniz ve etkilenmekten de hiç pişman olmayacaksınız." ifadesini kullandı.

Anayasanın ilk dört maddesinin kendileri için de olmazsa olmaz olduğuna vurgu yapan Oğan, HDP'yi de "PKK'nın meclis şubesi olarak" gördüklerini, "Terörü destekleyecekse yerinin Meclis değil, Kandil olduğunu" sözlerine ekledi.