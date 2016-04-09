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MHP’de Ümit Özdağ da genel başkanlığa adaylığını açıkladı

Sinan Oğan, Koray Aydın ve Meral Akşener de adaylığını açıklamıştı.

09 Nisan 2016 23:59

Mahkeme kararıyla 3 kişilik kayyum heyetinin kongreye götüreceği MHP'de Ümit Özdağ da genel başkanlığa aday olduğunu açıkladı. . Özdağ, "Önümüzdeki MHP'nin kongresinde MHP Genel Başkanlığına adaylığımı koyuyorum" dedi. Özdağ, MHP genel başkan yardımcılığı görevinden 24 Şubat 2016'da istifa etmişti. Daha önce Sinan Oğan, Koray Aydın ve Meral Akşener de adaylığını açıklamıştı.

Hürriyet’in haberine göre, Özdağ, İsmail Kahraman Kültür Merkezinde düzenlediği "Geleceğe Ümit'le Bak" konulu toplantıda partililere seslendi. Yaklaşık 1,5 saat yapacağı projeler ve Türkiye gündemine ilişkin açıklamalarda bulunan Özdağ, "Anlattıklarımı yapabilmek için önümüzdeki MHP'nin kongresinde MHP Genel Başkanlığına adaylığımı koyuyorum" diye konuştu.

Özdağ, konuşmasının bir bölümünde ise "Eğer kurultayda beni genel başkan seçerseniz, mevcut genel başkan adaylarını divanda görmek isterim, çünkü hepsi müstesna insanlar, harekete faydaları büyük. Onun için birlikte olmalıyız." ifadesini kullandı.

Özdağ, MHP genel başkan yardımcılığı görevinden 24 Şubat 2016'da istifa etmişti.

MHP'de muhaliflerin, "Kurultay Çağrı Heyeti" oluşturularak, partinin olağanüstü kurultaya götürülmesi talebiyle açtığı dava dün karara bağlandı. Mahkemenin verdiği karara göre 3 kişilik kayyum heyeti MHP'yi kongreye götürecek.

 

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